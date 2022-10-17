Папа: «голод — это люди, а не статистика»

Папа Франциск направил послание генеральному директору FAO по случаю римских мероприятий Всемирного дня продовольствия, который в этом году пришёлся на 16 октября, сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отмечает, что «невозможно справиться с многочисленными кризисами, поражающими человечество, если мы не будем работать и двигаться вместе». Нужно воспринимать «других как наших братьев и сестер, как членов собственной человеческой семьи, чьи страдания и нужды затрагивают всех нас».

Размышляя над темой Всемирного дня продовольствия – которая в этом году касается улучшений производства, питания, окружающей среды и условий жизни для всех, – Папа подчёркивает необходимость планирования мер «таким образом, чтобы способствовать полному искоренению голода и недоедания», не ограничиваясь элементарными ответами и призывами. «Для достижения справедливых и долгосрочных решений требуется неотложное, совместное и многогранное решение проблемы бедности, тесно связанной с отсутствием надлежащего пропитания».

Святейший Отец рекомендует, чтобы мотивом любой стратегии были «люди с конкретными историями и лицами, проживающие в определённом месте»; нельзя в них видеть «бесконечные цифры, данные или статистику». Папа предлагает ввести в лексикон международного сотрудничества категорию «милосердной любви», чтобы, преследуя общее благо, придать этим отношениям «гуманность и солидарность». Поэтому «нужно перефокусировать взгляд на главное, на то, что было нам дано безвозмездно, сосредотачиваясь на заботе о других и о творении».

Завершая послание, Епископ Рима «ещё раз подтверждает обязательство Святейшего Престола и Католической Церкви сотрудничать с FAO и другими межправительственными организациями, которые действуют в пользу бедных, ставя на первое место братство, гармонию и взаимное сотрудничество». Таким образом можно будет открыть новые горизонты, которые принесут пользу миру «не только сегодня, но и при грядущих поколениях».