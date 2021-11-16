Папа – францисканцам-мирянам: служите людям, облегчая их боль (+ ФОТО)

15 ноября Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Францисканского ордена мирян по случаю их генерального капитула; в обращении к гостям Папа напомнил о некоторых аспектах их церковной миссии. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Призвание членов Францисканского ордена мирян проистекает из всеобщего призыва к святости, из их конституций и Устава, подчеркнул Епископ Рима; кроме того, их религиозная жизнь обозначена духом покаяния и обращения в желании исполнять волю Небесного Отца, при этом кающийся ставит себя на служение милосердия по отношению к другим.

В стиле святого Франциска нужно открывать свои сердца для Христа, живущего среди обычных людей, принимать Евангелие в качестве «формы и правила» жизни, практиковать бедность, духовную малость и простоту. Именно так, подчеркнул Святейший Отец, члены Францисканского ордена мирян становятся частью «исходящей Церкви», – Церкви, выходящей на современные экзистенциальные окраины, чтобы возвещать их жителям слово Евангелия.

Никогда нельзя забывать о бедных, которые являются телом Христа, и практическое милосердие к новым формам бедности должно отличаться креативным подходом, отметил Епископ Рима: «Пусть ваша мирская жизнь будет наполнена близостью, состраданием и нежностью», исцеляющей надеждой в конкретных ежедневных ситуациях, в человеческих отношениях, в социальных и политических обязательствах.

Члены Францисканского ордена мирян призваны жить в братстве, ощущая себя частью великой семьи ассизского святого, «борясь за справедливость, работая над целостной экологией, сотрудничая в миссионерских проектах, становясь ремесленниками мира и свидетелями евангельских заповедей блаженства», пожелал в конце обращения Папа Франциск.