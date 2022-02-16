Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Святому Иосифу, призывом по его примеру любить Церковь

Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Святому Иосифу, призывом по его примеру любить Церковь

Февраль 16, 2022

В ходе традиционной общей аудиенции в среду 16 февраля завершил цикл своих катехез, посвященных Святому Иосифу, ставших дополнением к его Апостольскому посланию «Patris corde», изданному в связи с празднованием 150-летия провозглашения этого Святого Покровителем Католической Церкви.

Святейший Отец прежде всего отметил, что евангельские свидетельства о святом Иосифе завершаются рассказом о том, как он, взяв Младенца и Матерь Его, сделал то, что ему велел Господь. Иными словами, заданием святого Иосифа было защищать Иисуса и Марию, Которых, согласно учению II Ватиканского Собора, невозможно отделить друг от друга в плане реализации Божия замысла Спасения. Иисус, Мария и Иосиф совокупно составляют и являют миру «первичное ядро Церкви», и поэтому нам следует спросить самих себя: защищаем ли мы всеми силами Иисуса и Марию, таинственным образом вверенных также и нашему попечению? Сын Всевышнего пришел в этот мир в состоянии абсолютной беспомощности, как тот, кто крайне нуждается в защите и заботе. Воплотившийся Бог вверил Себя Иосифу, но ему, как Обручнику, вверила Себя и Мария, а Иосиф непрестанно заботился о Ней и о Ее Дитяти. В этом смысле является покровителем Церкви, поскольку есть Тело Христово, манифестирующее себя в истории.

В Апостольском послании «Patris corde» было подчеркнуто, что святой Иосиф, защищая с небес странствующую на земле Церковь, тем самым по-прежнему защищает Младенца и Матерь Его; а мы, если только любим Церковь, делаем то же самое. Ведь Младенец – это никто иной, как Спаситель, сказавший: «То, что вы сделали одному из братьев Моих меньших, вы сделали Мне». Значит, любой человек, находящийся в нужде, тоже является тем «младенцем», о котором заботится святой Иосиф. Святой Иосиф, поэтому, по праву считается небесным покровителем всех нуждающихся и угнетенных, а также умирающих. А нам следует учиться у святого Иосифа любви: любви к Иисусу и Марии; любви к Святым Таинствам; любви к народу Божию; любви к бедным и нуждающимся; любви к своему приходу…

«Сегодня, – продолжил Преемник Святого Петра, – стало модным критиковать Церковь, подчеркивая ее непоследовательность и грехи. Нельзя отрицать, что их немало, но все они являются нашей непоследовательностью, нашими грехами. Ибо Церковь есть народ грешников, взыскующих Божия милосердия. Нам следует спросить самих себя: а в самом ли деле мы любим Церковь? Готовы ли мы любить ее такой, какой она есть? Только может побудить нас сказать всю правду: смиренно признать все немощи Церкви, но и воздать должное всему доброму и святому, что в ней есть».

Подводя итог своим размышлениям, Предстоятель Вселенской Церкви посоветовал верным особым образом прибегать к заступничеству Святого Иосифе как раз в самые трудные моменты как своей личной, так и приходской или общинной жизни. «Там, где наши ошибки оборачиваются потрясениями, нам следует просить о даровании мужества, чтобы жить по правде, просить прощения и смиренно начинать всё с начала; там, где гонения мешают распространению благовестия, нам следует просить сил и терпения, чтобы переносить все злоупотребления и страдания ради любви к Евангелию; а там, где наших человеческих возможностей оказывается недостаточно, особенно если мы призваны послужить слабым и беззащитным, следует взывать к Святому Иосифу, чтобы он стал для нас посредником Провидения». Свое наставление, а вместе с ним и весь цикл бесед о Святом Иосифе, Папа Франциск завершил молитвой, текст которой был напечатан на обратной стороне образков со Святым Иосифом, розданных паломникам: «Радуйся, о Опекун Искупителя и Обручник Девы Марии! Тебе Бог вверил Сына Своего, тебе вверила Себя Мария, в твоем присутствии Христос вочеловечился. О Святой Иосиф, стань и нашим отцом и веди нас по жизненным путям. Испроси для нас благодать милосердия, бесстрашия и храни нас от всякого зла. Аминь».

По материалам Vatican News

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