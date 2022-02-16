Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Святому Иосифу, призывом по его примеру любить Церковь

В ходе традиционной общей аудиенции в среду 16 февраля Папа Франциск завершил цикл своих катехез, посвященных Святому Иосифу, ставших дополнением к его Апостольскому посланию «Patris corde», изданному в связи с празднованием 150-летия провозглашения этого Святого Покровителем Католической Церкви.



Святейший Отец прежде всего отметил, что евангельские свидетельства о святом Иосифе завершаются рассказом о том, как он, взяв Младенца и Матерь Его, сделал то, что ему велел Господь. Иными словами, заданием святого Иосифа было защищать Иисуса и Марию, Которых, согласно учению II Ватиканского Собора, невозможно отделить друг от друга в плане реализации Божия замысла Спасения. Иисус, Мария и Иосиф совокупно составляют и являют миру «первичное ядро Церкви», и поэтому нам следует спросить самих себя: защищаем ли мы всеми силами Иисуса и Марию, таинственным образом вверенных также и нашему попечению? Сын Всевышнего пришел в этот мир в состоянии абсолютной беспомощности, как тот, кто крайне нуждается в защите и заботе. Воплотившийся Бог вверил Себя Иосифу, но ему, как Обручнику, вверила Себя и Мария, а Иосиф непрестанно заботился о Ней и о Ее Дитяти. В этом смысле святой Иосиф является покровителем Церкви, поскольку Церковь есть Тело Христово, манифестирующее себя в истории.



В Апостольском послании «Patris corde» было подчеркнуто, что святой Иосиф, защищая с небес странствующую на земле Церковь, тем самым по-прежнему защищает Младенца и Матерь Его; а мы, если только любим Церковь, делаем то же самое. Ведь Младенец – это никто иной, как Спаситель, сказавший: «То, что вы сделали одному из братьев Моих меньших, вы сделали Мне». Значит, любой человек, находящийся в нужде, тоже является тем «младенцем», о котором заботится святой Иосиф. Святой Иосиф, поэтому, по праву считается небесным покровителем всех нуждающихся и угнетенных, а также умирающих. А нам следует учиться у святого Иосифа любви: любви к Иисусу и Марии; любви к Святым Таинствам; любви к народу Божию; любви к бедным и нуждающимся; любви к своему приходу…



«Сегодня, – продолжил Преемник Святого Петра, – стало модным критиковать Церковь, подчеркивая ее непоследовательность и грехи. Нельзя отрицать, что их немало, но все они являются нашей непоследовательностью, нашими грехами. Ибо Церковь есть народ грешников, взыскующих Божия милосердия. Нам следует спросить самих себя: а в самом ли деле мы любим Церковь? Готовы ли мы любить ее такой, какой она есть? Только любовь может побудить нас сказать всю правду: смиренно признать все немощи Церкви, но и воздать должное всему доброму и святому, что в ней есть».



Подводя итог своим размышлениям, Предстоятель Вселенской Церкви посоветовал верным особым образом прибегать к заступничеству Святого Иосифе как раз в самые трудные моменты как своей личной, так и приходской или общинной жизни. «Там, где наши ошибки оборачиваются потрясениями, нам следует просить о даровании мужества, чтобы жить по правде, просить прощения и смиренно начинать всё с начала; там, где гонения мешают распространению благовестия, нам следует просить сил и терпения, чтобы переносить все злоупотребления и страдания ради любви к Евангелию; а там, где наших человеческих возможностей оказывается недостаточно, особенно если мы призваны послужить слабым и беззащитным, следует взывать к Святому Иосифу, чтобы он стал для нас посредником Провидения». Свое наставление, а вместе с ним и весь цикл бесед о Святом Иосифе, Папа Франциск завершил молитвой, текст которой был напечатан на обратной стороне образков со Святым Иосифом, розданных паломникам: «Радуйся, о Опекун Искупителя и Обручник Девы Марии! Тебе Бог вверил Сына Своего, тебе вверила Себя Мария, в твоем присутствии Христос вочеловечился. О Святой Иосиф, стань и нашим отцом и веди нас по жизненным путям. Испроси для нас благодать милосердия, бесстрашия и храни нас от всякого зла. Аминь».



По материалам Vatican News