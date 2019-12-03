Папа Франциск выступил с посланием по случаю Международного дня инвалидов

«Продвижение права на участие играет центральную роль в борьбе с различными формами дискриминации, в утверждении культуры встречи и доброкачественной жизни»: Папа Франциск подчеркивает эту мысль в Послании по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Отец призывает «обновить наш взгляд веры, в каждом брате и сестре узнающий Самого Христа». Несмотря на достижения в медицинской сфере и в сфере социальной помощи инвалидам, многие из них продолжают быть жертвами «культуры отбросов». Какими бы серьезными ни были проблемы людей с инвалидностью, «все они могут внести свой неповторимый вклад в общее благо посредством своей уникальной биографии», отмечает Святейший Отец, призывая признать достоинство каждого человека, осознав, что это достоинство никоим образом не зависит от функционирования органов чувств: «Необходимо выработать антитела к культуре, в которой одни жизни относят к первому сорту, а другие – ко второму: речь идет о социальном грехе», – подчеркивает Папа и добавляет, что в некоторых странах по сей день инвалидов не воспринимают как братьев и сестер по роду человеческому и как людей с тем же достоинством, что и остальные люди. Недостаточно устранения одних лишь физических барьеров, – необходимо изменить менталитет, исключающий людей с инвалидностью из участия в обычной жизни. В последние годы, отмечает Папа, был достигнут значительный прогресс в деле включения инвалидов в разные сферы жизни, однако этих шагов недостаточно: к сожалению, по-прежнему существуют ограничения в доступе инвалидов к образованию и труду, к участию в общественной жизни. Именно включение инвалидов во все эти сферы – подчеркивает Папа – «определяет степень цивилизованности нации».