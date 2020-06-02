Папа Франциск выступил с посланием по случаю 50-летия Чина посвящённых дев

31 мая Папа Франциск опубликовал специальное послание по случаю 50-летия обнародования Чина посвящённых дев (Ordo virginum). В эти дни в Риме должна была состояться международная встреча на эту тему под эгидой Конгрегации по делам институтов посвящённой Богу жизни и обществ апостольской жизни, однако из-за пандемии COVID-19 она была отложена. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец благодарит Бога за то, что Он даровал Своему народу эту «древнюю и в то же время новую и современную форму богопосвящённой жизни», которая закреплена в каноническом праве и документах Церкви. Это призвание является знаком христианской надежды и «открывает неисчерпаемое и разнообразное богатство даров Духа Воскресшего, Который творит всё новое».

Предстоятель Вселенской Церкви призывает посвящённых дев сотрудничать с поместной Церковью на путях серьёзного распознавания и постоянного становления. Дар их призвания отражён в гармонии Церкви, которая укрепляется служением женщин, готовых жить в целомудрии и духе сестринства. Богопосвящённые девы должны всегда поддерживать пророческое измерение своего призвания. Господь призвал их не по заслугам, а по Своему милосердию, дабы их жизнь являла лик Церкви, Невесты Христовой, состоящей из грешников, но хранящей нетронутой веру. «Вместе со Святым Духом, со всей Церковью и со всеми, кто слушает Слово Божье», отмечает Папа, они призваны целиком довериться Небесному Жениху, ожидая Его пришествия. Своей жизнь богопосвящённые девы должны свидетельствовать, что Бог в Сыне Своем возлюбил нас первыми и что Его всеобъемлющая любовь способна преображать грешников в святых.

Они – женщины милосердия – призваны «любить всех, особенно бедных», распознавать формы материальной и духовной нищеты и нести помощь особенно тем, кто слаб и уязвим, кто страдает физическими и психическими заболеваниями, молодым и пожилым, тем, кто рискует быть отвергнутым. Римский Понтифик подчёркивает: «Пандемия учит нас, что настало время устранить неравенство и исцелить несправедливость, которая подрывает здоровье всего человечества». Происходящее в мире должно стать призывом не закрывать глаза и не прятаться: нужно тактично выходить навстречу людским страданиям и возвещать для всех Евангелие полноты жизни.

Призвание богопосвящённых дев подразумевает способность к парресии и жизни в целомудрии. Именно чистота должна характеризовать стиль их отношений, быть знаком супружеской любви, объединяющей Христа с Церковью, непорочной Матерью, Сестрой и Другом человечества. Святейший Отец выражает пожелание, чтобы нежность, «мудрость, креативность и подлинная любовь помогла им противостоять высокомерию, избегать злоупотреблений властью», соблазна досужих сплетен и пересудов.

В заключение Епископ Рима благословляет каждую из богопосвящённых дев и всех, кто готовятся ответить на это призвание: «Олицетворяя Церковь-Невесту, будьте всегда женщинами радости и подражайте Марии из Назарета, Женщине Magnificat, Матери живого Евангелия», – пишет Папа Франциск.