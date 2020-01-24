Папа Франциск выступил с посланием на Всемирный день социальных коммуникаций

В своём Послании на 54-й Всемирный день социальных коммуникаций, посвящённый теме «’Чтобы ты рассказывал сыну твоему’ (Исх 10,2). Жизнь творит историю», Папа Франциск рассуждает о непреходящей ценности повествования. Святейший Отец обращается с призывом – как никогда актуальным и для католического мира – преодолеть искушение творить «деструктивные истории». Сообщает корреспондент Vatican News Алессандро Джизотти.

Истории «могут помочь нам понять и рассказать, кто мы есть», потому что «человек – это существо повествующее», и ему нужно «облечь себя историями, чтобы защитить свою жизнь». Папа Франциск подчёркивает это в своём Послании на Всемирный день социальных коммуникаций 2020 года, обнародованном сегодня в день литургической памяти святого Франциска Сальского, небесного покровителя журналистов. Однако послание охватывает горизонт, гораздо более широкий, нежели профессия журналиста: такой подход стал привычным для Папы Франциска со времён его первого послания на День социальных коммуникаций (в 2014 году), когда он проследил идеальную связь между евангельским Добрым Самарянином и миссией сегодняшних «добрых коммуникаторов». В наши времена, когда слово используется для достижения собственных интересов и возведения барьеров (а от этой «болезни», к сожалению, не застрахован и католический мир), Папа напоминает, что коммуникация подлинна, если она созидает, а не разрушает, если она смиренна, если ищет правду. Перед лицом распространения «фальшивых и злых» историй – вплоть до изощрённой лжи deepfake – Папа призывает, чтобы повествование говорило «о нас и о той красоте, которая внутри нас», чтобы оно помогало «заново открывать корни и силу для совместного пути вперёд». Нам нужно «дышать истиной добрых историй», подчёркивает Святейший Отец.

Священное Писание, «История историй»

В послании упоминается storytelling – техника, становящаяся всё более популярной в различных областях от рекламы до политики, однако повествование, которое имеет в виду Папа Франциск, не следует мирской логике. Оно имеет более глубокое значение, воссоздающее «память о том, кем мы есть в глазах Бога». Кроме того, Папа указывает на выразительный образец повествования, исходя из темы послания «’Чтобы ты рассказывал сыну твоему’ (Исх 10,2). Жизнь творит историю». Ведь именно Священное Писание является «историей историй», подчёркивает Епископ Рима и добавляет, что Библия показывает нам «Бога, Который одновременно является и Творцом, и Рассказчиком». «Через Своё слово Бог призывает материю к жизни и в кульминационный момент создаёт мужчину и женщину как Своих свободных собеседников». В преддверии первого Воскресенья Слова Божьего, установленного апостольским посланием Aperuit Illis, Папа Франциск приглашает нас приблизиться к Священному Писанию, дабы целиком принять его: «Библия – это великая история любви между Богом и человечеством». Кроме того, со слов Книги Исхода – из которой взята тема послания – мы понимаем, что «познание Бога передаётся из поколения в поколение прежде всего через рассказ о том, как Господь продолжает являть Себя».

Искушение лживых и злых рассказов

Важная часть документа посвящена «деструктивным историям», которые Папа описывает словами, напоминающими его проповеди в ватиканском Доме Святой Марфы. В очередной раз – как это уже было в Послании на Всемирный день социальных коммуникаций 2018 года, посвященном феномену fake news, – Папа Франциск предостерегает от «соблазна змия» из Книги Бытия: лукавый «вставляет в сюжет истории узел, который очень трудно развязать». Святейший Отец осуждает истории, которые «наркотизируют нас, убеждая, что для счастья нужно постоянно иметь, обладать, использовать». В очередной раз Папа Франциск клеймит ненасытные сплетни и досужее празднословие, которые «мы едва ли замечаем», а также огромное количество «насилия и лжи, которые мы потребляем». Конечным следствием всего этого является распространение «деструктивных и провокационных историй, что истощают и рвут хрупкие нити сосуществования». Под угрозой находится человеческое достоинство, и оно обесценивается сочетанием «непроверенной информации» с повторением «банальных, ложных, вкрадчивых высказываний», разящих «призывами к ненависти». Чтобы противостоять этим угрозам, нужны смелые ответы. Папа Франциск надеется, что в мире, страдающем от множества расколов, мы сможем «рассказать правду о том, кто мы есть, даже посреди незаметного героизма будней».

Каждая человеческая история важна в глазах Бога

Далее Святейший Отец обращает особое внимание на историю Господа Иисуса: она показывает, что Бог принял человека в Своё сердце и что для Него «нет незначительных и мелких человеческих историй». «Благодаря Святому Духу, – подчёркивает Папа, – каждая история, даже самая забытая может переродиться в шедевр, стать дополнением к Евангелию». Епископ Рима приводит несколько историй, которые «восхитительно описали встречу свободы Божьей и свободы человеческой», – от «Исповеди» святого Августина до «Братьев Карамазовых». Папа приглашает христиан читать истории святых и делиться теми «историями, которые имеют аромат Евангелия», о которых знает каждый из нас. Всегда полезно рассказывать Богу нашу историю, потому что «в мире никто не является лишним, и каждая история открыта для возможных изменений». По этой причине, отмечает Папа Франциск, «даже когда мы говорим о зле», мы можем распознать добро и «предоставить ему пространство». Послание на 54-й Всемирный день социальных коммуникаций заканчивается молитвой к Пресвятой Деве Марии, дабы она внимала нашим историям и хранила их в своём сердце. Упоминая о своей любимой богородичной иконе из ватиканского Дома Святой Марфы, Папа Франциск взывает к Матери Христа с просьбой развязать «нагромождение узлов, в которых запутана наша жизнь», и помочь нам «строить истории мира и будущего».