Папа Франциск высказался о современных методах евангелизации

Утром 21 сентября с.г. Франциск принял на аудиенции в Ватикане участников Международной конференции, посвященной новым путям евангелизации, на которой собрались представители академических кругов, католических движений и ассоциаций, исследователи, теологи и философы. Инициатором форума выступил Папский Совет по новой евангелизации.

Обращаясь к присутствующим, Понтифик заметил, что сегодня очень многие люди напоминают тех учеников Христа, которые, встретив Иисуса в день Его Воскресения по дороге в Эммаус, не узнали Его (ср. Лк 24,13-27). Папа с грустью признал, что для современного человека Церковь часто становится «холодным напоминанием» и «жгучим разочарованием», чем-то далеким от людских нужд, неспособным понять обычного человека.

«Церковь, озабоченная защитой своего доброго имени, Церковь, которой бывает трудно отказаться от некоторых своих атрибутов, которые, однако, не являются для нее сущностными и идентифицирующими, больше не испытывает страсти проповедовать Евангелие в современном мире. Она, скорее, превращается в красивый музейный экспонат и мало чем напоминает простой и праздничный Дом Отчий», — констатировал Святейший Отец.

Он призвал собравшихся обращать внимание на то, как много вокруг братьев и сестер, которые заглушают душевную боль материальными благами и внешним благополучием, поверхностными удовольствиями, бесконечной спешкой. Они «забыли вкус жизни», они нечувствительны к «красоте большой и крепкой семьи», сиянию детских глаз — всего того, что «не может дать ни один смартфон». Это «что-то» — «радость простых вещей, внутренний мир, который дарит молитва». Люди ждут от Церкви принятия себя такими, какими они есть, они ищут в ней любви, душевного мира и радости, более прочной, чем временные развлечения, — сказал Папа Франциск и добавил, что следует самому первым выходить навстречу своим современникам, чтобы дать им ощутить Божию любовь.

«Нести другим людям Бога — не значит говорить о Боге, доказывать Его существование: даже дьявол знает, что Бог существует! Провозглашать Господа — значит проявлять радость от практического Его познания, помогать переживать красоту встречи с Ним. Бог — не ответ на интеллектуальное любопытство (…), но опыт любви, призванный стать историей любви, потому что, встретив Его однажды, необходимо искать Его снова и снова. Тайна Бога неисчерпаема, она бесконечна как сама Его любовь», — подчеркнул Святейший Отец.

В заключение Понтифик напомнил собравшимся, что возрастать в вере, которая рождается и возрождается во встрече с Иисусом, помогает всё то, что воплощает встречу: солидарность с людьми в нужде, строительство мостов, служение тем, кто страждет, забота о бедных, утешение опечаленных, благотворение врагам… «Только при этом условии у нас есть шанс стать живым знамением любви, которую мы возвещаем», — сказал Папа Франциск.



По материалам Vatican News