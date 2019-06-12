Папа Франциск выразил желание посетить Ирак, а многие жители страны весьма этому рады

В ходе встречи в понедельник 10 июня с участниками Пленарной Ассамблеи Объединения помощи Восточным Католическим Церквам (ROACO) Папа Франциск выразил желание посетить в 2020 г. с Апостольским визитом Ирак. Как заявил в интервью Vatican News вспомогательный епископ Халдейской Католической Церкви Шлемон Вардуни, для всех жителей страны — это долгожданная хорошая новость, причем не только христиане, а все граждане страны, поскольку «Апостольские визиты являются источником радости и мира».

Свою радость по поводу предстоящего визита выразил и Предстоятель Халдейской Католической Церкви, Патриарх Вавилонский кардинал Луис-Рафаэль Сако, отметивший в телефонном разговоре, что приезд Папы «станет прекрасной возможностью, чтобы утвердить в стране мир, стабильность и примирение».

Напомним, что после свержения Саддама Хусейна множество христиан было вынуждено, спасая свою жизнь, покинуть Ирак, однако теперь обстоятельства поменялись к лучшему. В частности, важным достижением стало учреждение два года назад Комитета по делам христианско-мусульманского диалога.

По материалам Vatican News