Папа Франциск выразил свое соболезнование в связи с кончиной бразильского кардинала Шайда

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной 88-летнего бразильского кардинала Эусебиу Оскара Шайда, умершего 13 января от осложнений, связанных с COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании на имя архиепископа Сан-Себастьян-до-Рио-де-Жанейро кардинала Орани Темпесты Святейший Отец отзывается о новопреставленном иерархе как о ревностном и великодушном пастыре, чей епископский девиз – «Бог благой» – отражал доброту Господа по отношению к Церкви. Именно такую доброту олицетворял кардинал Эусебиу, служа Народу Божьему с отцовской заботой. Папа Франциск вспоминает о служении иерарха в бразильских епархиях и благодарит Господа за драгоценный дар жизни и служения кардинала Шайда, вознося молитвы о его вечном упокоении в Божьем Царстве. Епископ Рима преподаёт апостольское благословение родственникам усопшего и всем, кто оплакивает его кончину.

Архиепископ на покое Рио-де-Жанейро долгое время боролся с пневмонией, вызванной коронавирусом, находясь в больнице Святого Франциска в городе Жакареи (Бразилия). Вся епархия благодарна новопреставленному кардиналу за 60 лет его священнического и 40 лет епископского служения, в том числе за его труды на ниве семейного пастырства.