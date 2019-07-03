Папа Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Папа Франциск выразил соболезнование семьям подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ России.

И.о. директора Зала печати Святого Престола Алессандро Джизотти сообщил: «Святейший Отец был проинформирован о трагедии, произошедшей на российской подводной лодке. Он выражает соболезнования и близость семьям жертв и всем, кто пострадал в этой катастрофе».

Источник: Vatican News