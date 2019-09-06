Папа Франциск встретился в Мозамбике с молодёжью из «Дома Матфея 25»

Вечером 5 сентября, после встречи с духовенством, монашествующими и семинаристами в Кафедральном соборе столицы Мозамбика Мапуту, Папа Франциск посетил в частном порядке «Дом Матфея 25», который обеспечивает питанием и медицинским обслуживанием беспризорных детей мегаполиса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Вдохновлённый 25-й главой из Евангелия от Матфея, где речь идет о попечении о бедных и странниках, гуманитарный проект был начат более года назад стараниями Апостольской нунциатуры Мозамбика и двадцати монашеских общин. В нём принимают участие многочисленные волонтёры, которые каждый вечер ходят по улицам Мапуту, предлагая горячую еду и приём самым нуждающимся. У входа в «Дом Матфея 25» Папу Франциска приветствовал президент Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Рядом с часовней президент торжественно открыл мемориальную доску в память об этой встрече, а Святейший Отец подарил Дому точную копию сиракузской скульптуры Пресвятой Богородицы Слёз.

Затем Папа Франциск встретился с тремя монахинями и священником из координационной группы, а также с некоторыми молодыми людьми, которых опекает данный благотворительный центр и другие монашеские конгрегации. Все они приветствовали Святейшего Отца улыбками, музыкой и танцами.