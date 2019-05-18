Папа Франциск встретился с трудящимися в Африке миссионерами

В полдень 17 мая Папа Франциск встретился в Ватикане с членами Общества африканских миссий, которые собрались в Риме на свой генеральный капитул. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима поблагодарил миссионеров за самоотверженный труд евангелизации в Африке, особенно среди жителей самых отдаленных посёлков, мигрантов и эмигрантов. Пастырские горизонты Общества африканских миссий говорят о присутствии Святого Духа, Который живёт в монашествующих и призывает их отвечать на «постоянно новые вызовы евангельской миссии Церкви», дабы «достичь всех периферий, которые нуждаются в свете Евангелия». Миссионерское рвение побуждает их приносить в жертву свою жизнь, отметил Папа и помолился об о. Пьерлуиджи Маккалли, похищенном в Нигере несколько месяцев назад.

Святейший Отец призвал монахов и монахинь, миссионеров для Африки, служить культуре встречи и диалога, заботиться о самых малых и бедных, способствуя подлинному человеческому братству: «Я также призываю вас к тесному сотрудничеству с представителями других религий и организаций в служении детям и наиболее уязвимым людям, жертвам войн, болезней и современной работорговли. Стоять на стороне последних – тех, кого общество отвергает и отстраняет, – это конкретный знак присутствия и заботы милосердного Христа».

Папа Франциск подчеркнул, что свидетельство любви, слушание Слова Божьего, Святые Таинства, служение братьям и сестрам – это эффективные средства для возобновления нашей личной встречи со Христом. «Крайне необходимо возродить дух созерцания и каждый день заново осознавать, что мы являемся хранителями блага, которое делает нас более человечными и помогает жить по-новому».

В конце встречи Епископ Рима призвал миссионеров Африки слушать голос Святого Духа и не бояться открывать новые пути «за пределами известного, навстречу окраинам и границам».