Папа Франциск встретился с румынскими иезуитами

Вечером 31 мая Папа Франциск встретился в помещении Апостольской нунциатуры в Бухаресте для более чем часовой беседы с иезуитами, несущими служение в Румынии.

Во встрече приняли участие 22 члена Общества Иисуса, из которых 14 — этнические румыны. Также присутствовали наместник Генерального настоятеля Общества Иисуса о. Хоакин Баррера Диас и настоятель Евросредиземноморской провинции (в нее входит Румыния) о. Джанфранко Матараццо.

Святейший Отец проводит приватную встречу со своими собратьями по Обществу Иисуса в ходе каждого своего Апостольского визита. Обычно такие встречи проходят за закрытыми дверями и имеют форму вопросов и ответов. Спустя несколько недель об основных темах состоявшегося разговора сообщает итальянское издание Ордена иезуитов “La Сiviltà Cattolica”.

По материалам Vatican News