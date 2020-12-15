Папа Франциск встретился с президентом Словакии (+ ФОТО)

14 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Государственном секретариате Ватикана президента Словацкой Республики госпожу Зузану Чапутову.

По сообщению Ватиканского зала печати, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения, с надеждой на их дальнейшее укрепление в области образования, а также подчёркнут вклад Католической Церкви в развитие словацкого общества.

В центре обсуждения были темы взаимного интереса, в частности, последствия пандемии COVID-19, социальная справедливость и защита окружающей среды. Стороны обсудили некоторые вопросы регионального и международного значения, такие как безопасность, феномен миграции, многостороннюю приверженность делу предотвращения и разрешения конфликтов, с особым вниманием к вызовам настоящего и будущего Европы.

После беседы с Папой Франциском президент Словацкой Республики встретилась с ватиканским секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.



Источник: Vatican News