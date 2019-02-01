Папа Франциск встретился с православно-католической комиссией

1 февраля Святейший Отец встретился со Смешанной международной комиссией по богословскому диалогу между Католической Церковью и Восточными православными Церквами.

Комиссия была учреждена в 2003 году по совместной инициативе Папского совета по содействию христианскому единству и иерархии Восточных православных Церквей: Коптской Православной Церкви, Сирийской Православной Церкви, Армянской Апостольской Церкви, представленной двумя католикосатами – Эчмиадзинским и Киликийским, Эфиопской Православной Церкви, Эритрейской Православной Церкви и Сиро-маланкарской Православной Церкви.

Обращаясь к членам комиссии, Папа Франциск поблагодарил их за усилия, предпринимаемые для того, чтобы «ходить путями единства с братских духом». В конце 16-й рабочей сессии Смешанной комиссии, проходившей на этот раз в Риме, «мы вместе можем воздать благодарение Господу за плоды, уже собранные на этом пути», — отметил Папа. Диалог между католиками и православными свидетельствует о том, что «между Западом и Востоком различные богословские формулировки нередко дополняют друг друга, а не противоречат одна другой». Папа пожелал богословам, чтобы их рассуждения о Таинствах «помогали и дальше следовать по пути к полному общению, к общему празднованию Святой Евхаристии».

Отметив, что многие из присутствующих принадлежат к ближневосточным церковным общинам, которые подвергаются тяжким испытаниям – войной, насилием, преследованиям, — Папа выразил надежду, что можно будет возобновить опыт совместной молитвы и размышлений о ситуации на Ближнем Востоке, пережитый в Бари. Папа заверил ближневосточных христиан в своей молитве о том, чтобы «эти земли, уникальные в спасительном замысле Бога, после продолжительной ночи конфликтов вновь смогут увидеть рассвет мира». Ближний Восток призван стать землей мира и не может оставаться почвой конфликтов. «Пусть война, дочь власти и нищеты, уступит место миру, чаду права и справедливости, и пусть наши братья-христиане также будут признаны полноправными и равноправными гражданами», — сказал Папа Франциск.

Семенами мира на ближневосточных землях становятся многочисленные святые: они с небес «укрепляют нас на пути к полному общению, на пути, угодном Богу, на котором нужно действовать не в соответствии с мгновенной выгодой, но в духе послушания воле Господа: дабы все были едино». Господь зовет нас к «последовательному свидетельству жизни и к искреннему поиску единства», и семя этого единства уже взросло, орошаемое кровью мучеников единства: они принадлежат к различным Церквам, но их объединяет страдание за имя Иисуса.

В конце аудиенции Папа пригласил всех присутствующих вознести молитву «Отче наш», каждый на своем языке.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News