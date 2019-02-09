Папа Франциск встретился с попечителями Фонда Галилея

Утром 8 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане попечителей Фонда Галилея (Galileo Foundation), который поддерживает различные инициативы, основанные на католической и христианской этике. Организация содействует благотворительным проектам Святейшего Отца и ватиканским научным академиям, экуменическим отношениям с Англиканским сообществом, а также помогает христианским общинам на Святой Земле.

В своей речи Папа Франциск с благодарностью отозвался о роли Фонда Галилея в деле благовестия, особенно «среди наиболее уязвимых братьев и сестёр», и подчеркнул его «вклад в повышение осведомлённости о положении людей, страдающих от нищеты и эксплуатации, прежде всего пленников преступной торговли людьми. Это — неотложная и насущная задача для христиан наших дней».

Епископ Рима отметил, что встреча проходит в день памяти святой Джузеппины Бахиты, которая сама пережила унизительный опыт рабства и насилия, и тем не менее с Божьей помощью она смогла «познать подлинную свободу и настоящую радость». Святость её жизни — это призыв учиться на великом примере этой монахини, решительно противостоя «современным формам рабства, которые являются открытой раной на теле общества, раной в плоти Христа и преступлением против человечества». Святая Бахита «учит нас с нежностью, деликатностью и состраданием посвящать себя бедным».

В конце встречи Папа Франциск призвал делегатов Фонда Галилея продолжать своё служение, укрепляясь молитвой, ходатайством святой Джузеппины Бахиты и силой Святого Духа.

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News