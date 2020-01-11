Папа Франциск встретился с общиной Папской эфиопской коллегии

В полдень 11 января Папа Франциск принял на частной аудиенции общину Папской эфиопской коллегии, основанной в 1481 году в Ватиканских садах. Встреча с Преемником Святого Петра была предусмотрена программой мероприятий, приуроченных к 100-летию функционирования Папской эфиопской коллегии в ее нынешнем виде – в качестве учебного заведения, готовящего кадры священнослужителей для этой древней африканской страны. В этот день в гости к Папе были также приглашены иерархи из Эфиопии и Эритреи, руководство Папского Совета по делам Восточных Церквей и делегаты Папского Восточного института. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В обращении к гостям Папа Франциск отметил, что эфиопское присутствие на территории Ватикана можно в полной мере выразить словом «гостеприимство»: уже много веков рядом с Гробницей Апостола Петра живут в своём новом доме «дети народов, географически далёких от Рима, но безмерно близких к вере апостолов».

Обращаясь к священникам-студентам из Эфиопии и Эритреи – стран, связанных общей церковной традицией, – Святейший Отец подчеркнул, что они и сегодня щедро делятся богатством истории своих земель, где бок о бок проживают многочисленные верные различных конфессий: иудеи, мусульмане и православные. «Здесь, в Риме, – отметил Папа Франциск, – я имел честь встретиться с Патриархом Эфиопской Православной Церкви Абуной Матфием, которому передаю братские приветствия».



Святейший Отец напомнил о «многих братьях и сёстрах из Эфиопии и Эритреи, жизнь которых отмечена нищетой, а несколько месяцев назад была омрачена братоубийственной войной, за завершение которой мы благодарим Господа и тех, кто в обеих странах взял на себя личное обязательство»: «Вы, священники, будьте всегда мастерами устроения добрых отношений, зодчими мира. Наставляйте вверенных вашему попечению верующих, чтобы они взращивали в себе этот Божий дар; исцеляйте их внутренние и внешние раны, содействуйте процессам примирения ради будущего детей и молодёжи на ваших землях».

Папа Франциск напомнил о трагической участи многих соотечественников тех, к кому была обращена его речь: многие из них были вынуждены покинуть свою родину и «порой против воли устремляться навстречу трагедиям на суше и на море». «Я благодарю за радушный приём, который смогли почувствовать ваши верные, и за пастырскую заботу о них, которую некоторые из вас проявляют по отношению к ним в Европе и на других континентах. Но вы можете сделать для них ещё больше, служить им еще лучше как дома, так и за рубежом, максимально используя приобретенное за годы учебы и пребывания в Риме, отдавая себя пастве в великодушном смирении», – сказал Святейший Отец, выразив притом надежду, что Католической Церкви в Эфиопии и Эритрее будет гарантирована свобода служения общему благу, что касается также свободы деятельности церковных образовательных, медицинских и благотворительных учреждений.



В заключение своего обращения Папа Франциск вверил африканских священников небесному покрову Пресвятой Богородицы и попросил молиться о нём самом: «Я благодарю вас и преподаю вам апостольское благословение: пусть оно достигнет ваших семей, ваших епархий и ваших народов, всех без исключения. Спасибо!»