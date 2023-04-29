Папа Франциск встретился с митрополитом Иларионом (ФОТО)

Утром 29 апреля, в ходе апостольского визита в Венгрию, Папа Франциск встретился в частном порядке с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. Эту должность православный иерарх занял в июне 2022 г. после тринадцати лет руководства Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

О возможности встречи с митрополитом Иларионом пресс-служба Ватикана заявила во время брифинга, посвящённого апостольскому визиту Папы Франциска в Венгрию. Тогда директор Зала Печати Святейшего Престола Маттео Бруни подчеркнул, что «это событие не было включено в программу».

29 апреля в Будапеште аудиенция Папы Франциска митрополиту Илариону прошла в дружественной атмосфере, сообщается в коммюнике ватиканской пресс-службы; встреча иерархов в присутствии нунция Майкла Уоллеса Банаха продлилась около 20 минут в апартаментах апостольской нунциатуры, резиденции Святейшего Отца на время его поездки. Епископ Рима обменялся с православным митрополитом объятиями и поцеловал его наперсный крест.

Согласно сайту Венгерской епархии РПЦ, митрополит рассказал Святейшему Отцу «о жизни Будапештско-Венгерской епархии Московского Патриархата, о её социальной и просветительской деятельности, а также о её взаимодействии с Эстергомской и Будапештской архиепископией Римско-Католической Церкви и структурами иных христианских конфессий. В память о встрече митрополит Иларион подарил Папе Франциску четыре тома своей шеститомной монографии ‘Иисус Христос. Жизнь и учение’, переведённые на итальянский язык».

Ранее Папа Франциск встречался с православным иерархом в Апостольском дворце Ватикана 22 декабря 2021 года. В тот раз, говорится в сообщении Ватиканского зала печати, обсуждался ряд вопросов, «составляющих предмет общей обеспокоенности, по которым предстоит совместными усилиями искать конкретные человеческие и духовные ответы». Первая встреча Папы Франциска и митрополита прошла 20 марта 2013 года, на следующий день после избрания Папы Бергольо на Престол Святого Петра. За минувшие годы митрополит Иларион много раз встречался с Папой Франциском в Ватикане, в частности, в рамках международного саммита «Народы-братья, будущее земли», организованного Общиной Святого Эгидия в Риме.