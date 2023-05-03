Папа Франциск встретился с митрополитом Волоколамским Антонием

Митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) находится с рабочим визитом в Ватикане. Представитель Русской Православной Церкви проводит ряд встреч в дикастериях Святейшего Престола, сообщает Vatican News.

1 мая председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата прибыл в Италию с кратким рабочим визитом.

2 мая гость из Москвы встретился в Риме с префектом Дикастерии по делам Восточных Церквей архиепископом Клаудио Гуджеротти. Представитель Русской Православной Церкви поздравил ватиканского иерарха с назначением на высокий пост, напомнив о его многолетнем служении в качестве дипломата Св. Престола в Закавказье, Белоруссии и Украине. Собеседники обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, а также обменялись памятными подарками.

А сегодня православный иерарх присутствовал на общей аудиенции в Ватикане, находясь на площади Святого Петра рядом с префектом Дикастерии по делам духовенства кардиналом Лазарем Ю Хён-шиком. В конце аудиенции глава ОВЦС имел короткую беседу со Святейшим Отцом. Гость поприветствовал Папу Франциска, а Епископ Рима, как он обычно делает на этих встречах, приложился к панагии — медальону с изображением Богородицы, который православные епископы носят на груди. Затем Папа вручил митрополиту памятную медаль своего понтификата, а митрополит Антоний подарил Святейшему Отцу панагию в шкатулке.