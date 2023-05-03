Состоялась встреча председателя ОВЦС с префектом Дикастерии по делам Восточных Церквей

2 мая в Риме состоялась встреча митрополита Волоколамского Антония с префектом Дикастерии по делам Восточных Церквей Святейшего Престола архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Накануне председатель Отдела внешних церковных связей прибыл в Италию с кратким рабочим визитом.

Митрополит Антоний поздравил монсеньора Гуджеротти с состоявшимся в ноябре 2022 года назначением на высокий куриальный пост, отметив многолетние труды Его Высокопреосвященства в качестве дипломатического представителя Святого Престола в Закавказье, Беларуси и на Украине.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение стороны обменялись памятными подарками.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС