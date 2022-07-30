Папа Франциск встретился с коренным населением Квебека (+ ФОТО)

В пятницу утром 29 июля, в ходе апостольского визита в Канаду, Папа Франциск встретился в архиепископской резиденции Квебека с представителями коренного населения, которые проживают в этом франкоязычном городе, а также прибыли из разных областей страны. Передает русская служба Vatican News.

Протяжённость канадских земель, отметил Папа в обращении к делегатам, «заставляет задуматься о продолжительности пути исцеления и примирения, который мы проходим вместе». По словам Святейшего Отца, он приехал в Канаду как друг, чтобы встретиться с коренными общинами, послушать, узнать и понять, как они живут. Он по-братски, своими глазами хотел увидеть «хорошие и плохие плоды», которые местные католики приносили на протяжении многих лет. В духе покаяния Епископ Рима пожелал выразить свою боль, которая гложет его сердце из-за того зла, которое немало католиков причинили коренному населению, «поддерживая угнетающую и несправедливую политику по отношению к ним».

Святейший Отец сказал: «Я пришёл как паломник, с моими ограниченными физическими возможностями, чтобы и далее идти с вами и ради вас»: вместе мы можем продолжить поиск истины на пути исцеления и примирения, посеять надежду для будущих поколений, которые хотят жить вместе в братстве и гармонии. По словам Папы, это интенсивное паломничество подарило ему «несравненное сокровище»: встречи со многими людьми и народами, незабываемые лица, улыбки и слова, истории и места, звуки, цвета и эмоции, которые наполнили его сердце, позволив ему «в некотором смысле почувствовать себя частью их семьи»; для него это большая честь.

«Насколько драгоценно в мире, который, к сожалению, часто подвержен индивидуализму, присущее вам искреннее чувство понимания и общности! Очень важно беречь связь между молодыми и стариками, храня здоровые и гармоничные отношения со всем творением».

Епископ Рима вверил события последних нескольких дней и «продолжение предстоящего пути» чуткой заботе трёх женщин, «умеющих беречь то, что действительно имеет значение»: святой Анне, любимой народом Божьим, который уважает и чтит бабушек; Пресвятой Богородице – исключительной паломнице к небесам, которая заботиться о нас и ведёт к Своему Сыну; а также святой Катери Текаквиту, праведной жизни которой способствовали «добродетельные черты, унаследованные от её общины и местной среды».

«Эти женщины могут помочь нам сообща вернуть и соткать примирение, которое гарантирует права самых уязвимых и умеет смотреть на историю без обид, но и без забвения. Две из них – Пресвятая Дева Мария и святая Катери – получили от Бога жизненный план и, не спрашивая никого из мужчин, смело ответили согласием. Эти женщины могли бы вознегодовать на противников данного замысла, могли подчиниться патриархальным нормам своего времени, смириться и перестать бороться за мечты, которые Бог запечатлел в их душах. Однако они сделали иной выбор: с кротостью и твёрдостью, с пророческими словами и решительными действиями они проложили путь и исполнили то, к чему были призваны. Пусть же они благословят наш общий путь, ходатайствуют за нас и за это великое дело исцеления и примирения, столь угодное Богу».

В конце обращения Папа Франциск от всего сердца поблагодарил делегатов коренных народов за встречу, преподал им апостольское благословение и попросил о молитве.