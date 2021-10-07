Папа Франциск встретился с канцлером Германии (+ ФОТО)

7 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана федерального канцлера ФРГ г-жу Ангелу Меркель.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения и выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Святейшим Престолом и Германией.

Стороны обсудили вопросы взаимного интереса в международной и региональной сферах, в частности, целесообразность возобновления совместных действий для решения многочисленных текущих кризисов, с особым вниманием на последствия чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и миграции.

После беседы со Святейшим Отцом г-жа Меркель встретилась с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.



Источник: Vatican News