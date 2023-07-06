Папа Франциск встретился с бывшим президентом США Биллом Клинтоном

Вечером 5 июля Святейший Отец встретился в Ватикане с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, сообщает Vatican News.

Встреча Епископа Рима с американским политиком проходила в Доме Святой Марфы в частном порядке; стороны обсудили вопросы мира.

В конце аудиенции Папа Франциск коротко приветствовал сотрудников службы безопасности и других спутников Клинтона в его европейской поездке, которые тем временем совершили экскурсию по некоторым достопримечательностям Ватикана.

Билл Клинтон – 42-й президент США с января 1993 по январь 2001 года – уже посещал Ватикан 2 июня 1994 года и встречался с Папой Римским Иоанном Павлом II.