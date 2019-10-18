Папа Франциск встретился с амазонскими индейцами

17 октября во второй половине дня Папа Франциск встретился с сорока делегатами коренных амазонских народов, участниками Синода епископов и других мероприятий, которые проходят в эти дни в Риме. Гостей сопровождали бразильские иерархи – архиепископ Порту-Велью Высокопреосвященный Роке Палоски и кардинал Клаудиу Хуммес, префект Конгрегации по делам духовенства. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По сообщению директора Ватиканского Зала печати Маттео Бруни, в начале встречи с краткой речью выступили два представителя индейских народов – мужчина и женщина, – которые выразили благодарность Святейшему Отцу за созыв Синодальной ассамблеи и попросили помочь их народам в установлении мирной и счастливой жизни, в заботе о родной земле и защите её водных ресурсов, чтобы ими смогли воспользоваться потомки.

Со своей стороны, Папа Франциск подчеркнул, что Евангелие подобно семени: оно падает в землю, которую находит, и растёт, вбирая в себя характеристики этой почвы. Говоря о регионе дождевых лесов Амазонки, Святейший Отец указал на опасность новых форм колонизации. Епископ Рима напомнил об исторических путях развития христианства: оно родилось в иудейской среде, возрастало в греко-латинском мире, а затем достигло других земель – славянских, азиатских, американских. В конце речи Папа Франциск подчеркнул, что возвещение Евангелия должно быть связано с инкультурацией, чтобы народы получали весть об Иисусе Христе через собственную культуру, заявил директор пресс-службы Святейшего Престола.