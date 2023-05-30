Папа Франциск вручил президенту Италии премию имени Павла VI (+ ВИДЕО)

29 мая в Клементийском зале Папа Франциск вручил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле международную премию им. Павла VI, напомнив о призыве Папы Монтини «чувствовать нужды других как свои собственные», передает Vatican News.

В своём выступлении Епископ Рима подчеркнул слово «служение», столь важное для современной политики. «Св. Павел VI говорил, что люди, осуществляющие государственную власть, должны считать себя слугами соотечественников в духе бескорыстия и честности, согласно их высокому положению», – напомнил Папа.

Однако служение, по словам Святейшего Отца, рискует остаться абстрактным идеалом, если не будет сопровождаться ответственностью. «Служение идёт рука об руку с ответственностью», то есть способностью «давать ответы, исходя из собственных обязательств, не дожидаясь, пока их дадут другие», – отметил Епископ Рима.

Папа Франциск обратил внимание на то, что св. Павел VI чувствовал важность ответственности каждого человека за всеобщий, глобальный мир:

«Он призывал бороться, не соглашаясь с дисбалансом планетарной несправедливости, ибо социальная проблема – это вопрос нравственности, и солидарность после мировых войн остается таковой лишь в том случае, если она глобальна».