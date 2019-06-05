Папа Франциск возглавит молитвенное бдение в канун торжества Пятидесятницы

Папа Франциск возглавит молитвенное бдение в Навечерие торжества Сошествия Святого Духа, которое пройдет вечером 8 июня на площади Святого Петра. Начало богослужение — в 18.00 по среднеевропейскому времени.

После молитвы на главной площади Ватикана начнется процессия с образом Матери Божией Божественной Любви, конечным пунктом которой станет римская площадь Порто Капено примерно в 4 километрах от Ватикана. Желающим будет предоставлена возможность продлить маршрут, совершив ночное паломничество в весьма почитаемое святилище Матери Божией Божественной Любви, расположенное за городской чертой. В специальном коммюнике главного организатора этого мероприятия — Римского викариата — подчеркнуто, что бдение призвано стать «важным моментом единения и духовного развития» для римского духовенства и верных.

Викарий Папы по делам Римской епархии кардинал Анджело Де Донатис пригласил принять участие в молитвенном бдении всех священников, диаконов и лиц посвященной Богу жизни, проходящих служение в Римской епархии, а также членов католических движений и других объединений верных мирян.

По материалам Vatican News