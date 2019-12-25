Папа Франциск возглавил ночную Рождественскую Мессу в соборе Святого Петра

«О человечество, Бог возлюбил тебя и ради тебя стал человеком. Ты больше не одиноко!» – воскликнул Папа Франциск, проповедуя во время святой Мессы, которую возглавил в соборе Святого Петра в ночь Рождества Христова. Праздничное богослужение началось с пения колядок, обряда возвещения Рождества и торжественной входной процессии. После исполнения гимна «Слава в вышних Богу» зажглись многочисленные светильники, залившие базилику потоками света, и зазвонили во всю силу колокола, чей звук сопровождался мажорными мелодиями органа. В этот момент Епископ Рима сошёл к ограде алтаря Исповедания, чтобы положить фигурку Младенца Иисуса в ясли, устроенные, по традиции, на возвышении. Свою проповедь он завершил следующими словами: «Дорогой брат, дорогая сестра! Если твои руки кажутся тебе пустыми, если ты ощущаешь, что твое сердце бедно любовью, то эта Ночь прямо предназначена для тебя. Явилась благодать Божия специально для того, чтобы воссиять в твоей жизни. Прими ее и возжги в своем сердце Свет Рождества Христова».

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По завершении святой Мессы Папа Франциск в торжественной процессии перенёс фигурку Младенца Иисуса от алтаря Исповедания в Рождественский вертеп, сооруженный в часовне Сретения Господня. Святейшего Отца сопровождали дети в национальных одеждах из разных стран мира, в том числе из Ирака и Венесуэлы.

По материалам Vatican News