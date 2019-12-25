Проповедь Папы Франциска на святой Мессе Навечерия Рождества. 24 декабря 2019 г., собор Святого Петра

«На живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис 9,2). Это пророчество первого чтения исполнилось в Евангелии: действительно, когда пастухи содержали ночную стражу на своих землях, «слава Господня осияла их» (Лк 2,9). В ночь земли проник свет небесный. Что же означает этот свет, появившийся во тьме? Объяснение даёт апостол Павел, заявивший: «Явилась благодать Божия». Благодать Божья, которая «приносит спасение всем людям» (Тит 2,11), сегодня ночью охватила весь мир.

Чем же является эта благодать? Это Божественная любовь, любовь, которая преображает жизнь, обновляет историю, освобождает от зла, наполняет миром и радостью. Сегодня ночью Божья любовь явилась нам: это Иисус, в Нём Всевышний стал малышом, чтобы мы возлюбили Его. В Иисусе Бог стал младенцем, чтобы позволить нам Его обнять. Мы ещё можем задаться вопросом, почему святой Павел называет пришествие Бога в мир «благодатью»? Чтобы сказать нам: оно произошло совершенно безвозмездно. В то время как здесь, на земле, всё, кажется, отвечает логике корыстного обмена, Бог приходит бесплатно. Его любовь не обсуждается: мы ничего не сделали, чтобы заслужить её, и никогда не сможем её возместить.

Явилась благодать Божия. Сегодня ночью мы понимаем, что пока мы вели себя не лучшим образом, Он умалился для нас; пока мы занимались своими делами, Он пришёл к нам. Рождество напоминает нам, что Бог продолжает любить каждого человека, даже самого негодного. Мне, тебе, каждому из нас Он сегодня говорит: «Я люблю тебя и всегда буду любить тебя, ты для Меня драгоценен». Бог любит тебя не потому, что ты считаешь себя праведником и хорошо себя ведёшь; Он просто любит тебя. Его любовь не знает преград, она не зависит от тебя. Ты можешь иметь искривлённые представления, всевозможные дурные идеи, но Господь не перестаёт любить тебя. Как же часто мы полагаем, что Бог добрый, если и мы добрые, и что Он наказывает нас, если мы плохие. Это не так. Он продолжает любить нас, несмотря на наши грехи. Его любовь неизменна, она не таит обиды, она верна и терпелива. Вот для нас подарок на Рождество: мы с удивлением обнаруживаем, что Господь – это совершенная безвозмездность, необъятная нежность. Его слава не ослепляет нас, Его присутствие не страшит нас. Он родился бедным во всём, чтобы завоевать наши сердца богатством Своей любви.

Явилась благодать Божия. Благодать – это синоним красоты. Сегодняшней ночью, в великолепии Божьей любви, давайте откроем заново и нашу красоту, потому что мы – Божьи возлюбленные. В счастье и в горе, в здравии и в болезни, в радости и печали, – перед Его взором мы прекрасны: не вследствие наших поступков, а из-за того, кто мы. В нас есть неизгладимая, неосязаемая красота, красота неудержимая, которая является сердцевиной нашего существа. Сегодня Бог напоминает нам об этом, с любовью принимая нашу человечность и делая её Своей, сочетаясь с ней навсегда.

Поистине, «великая радость», возвещённая сегодня ночью пастухам, принадлежит всем людям без исключения. Среди тех пастухов, которые, конечно, не были святыми, присутствуем также и мы, со всеми нашими слабостями и недостатками. Бог призывает нас так же, как некогда пастухов, потому что любит нас. В сумрачные часы жизни Он повторяет нам те же слова: «Не бойтесь» (Лк 2,10). Смелее, не теряйте веру, не теряйте надежду, не думайте, что любовь – это пустая трата времени! Сегодня ночью любовь победила страх, появилась новая надежда, нежный свет Божий преодолел тьму человеческого высокомерия. Род человеческий, Бог любит тебя, и ради тебя Он стал человеком, ты больше не одинок!

Дорогие братья и сёстры, что нам делать перед лицом такой благодати? Лишь одно: принять этот дар. Прежде чем отправиться на поиски Бога, давайте позволим Ему искать нас, ибо Он ищет нас первым. Давайте же начнём не с наших способностей, а с Его благодати, потому что Он – Иисус, Спаситель. Давайте устремим наш взгляд на Младенца и позволим Иисусу нежно обнять нас. Мы больше не можем оправдывать те препоны, которые мы ставим Его любви. То, что что-то в нашей жизни идёт не так; то, что что-то «не работает» в Церкви; то, что что-то оказывается неэффективным в мире – всё это ни в малейшей степени не является оправданием. Всё это уходит на второй план, потому что перед лицом безрассудной любви Иисуса – абсолютно кроткой и доверительной – не существует больше никаких оправданий. Вопрос, который ставит перед всеми нами Рождество, звучит следующим образом: «Позволяю ли я Богу любить меня? Вверяю ли я себя Его любви, которая изливается свыше, чтобы спасти меня?».

Этот величайший дар заслуживает огромной благодарности. Принять Божью милость – значит уметь благодарить. Однако как же часто наша жизнь бывает далека от благодарения! Сегодня – самый подходящий день, чтобы подойти к Пресвятым Дарам, к вертепу, к яслям и сказать «спасибо». Спасибо! Давайте же примем этот дар, примем Иисуса, чтобы затем самим стать таким же даром, как Иисус. Стать даром – значит наполнить жизнь смыслом. И это лучший способ изменить мир: меняемся мы сами, преображается Церковь, изменяется ход истории, и всё это в том случае, если мы начинаем менять не других людей, а самих себя, превращая нашу жизнь в дар.

Иисус демонстрирует нам это сегодня ночью: Он изменил историю не принуждением и даже не силой слова, но даром Своей жизни. Он не ждал, пока мы станем достаточно хорошими, чтобы возлюбить нас, но безвозмездно подарил Себя нам. Так давайте же тоже не ждать, пока ближний станет настолько добрым, чтобы стоило сделать и ему что-то доброе; не ждать, пока Церковь станет настолько совершенной, чтобы полюбить её; не ждать, пока другие начнут нас уважать, чтобы со своей стороны послужить им. Давайте же начнём действовать сами: именно это и означает принять дар благодати. Святость есть не что иное, как бережное пестование этой безвозмездности.

Одна красивая легенда гласит, что когда родился Иисус, пастухи поспешили в пещеру со всевозможными дарами Ему и Его родителям. Каждый приносил то, что имел: плоды своих трудов, какие-то ценные вещи. Когда же все были охвачены этим порывом великодушия, явился еще один пастух, у которого с собой не было ничего. Он был нищим, и ему нечего было предложить. Пока все состязались в презентации своих подарков, он стоял в стороне, и ему было стыдно. Но тут наступил момент, когда святому Иосифу и Богоматери стало очень трудно удерживать в руках такое множество подарков, особенно Марии, которая держала еще и Младенца. Увидев пастуха с пустыми руками, Она попросила его подойти поближе и подержать Иисуса. Взяв Младенца на руки, этот пастух уразумел, что получил то, чего никак не заслуживал, и что у него в руках величайший дар в истории. Он смотрел на свои руки, которые всегда казались ему пустыми: теперь же они стали колыбелью Бога. Он почувствовал себя любимым и, преодолев стыд, начал показывать Иисуса другим, потому что не мог оставить лишь для себя одного этот самый великий дар.

Дорогой брат, дорогая сестра, если твои руки кажутся тебе пустыми, если ты ощущаешь, что в твоём сердце мало любви, то эта Ночь предназначена именно для тебя. Божия благодать явилась, чтобы воссиять в твоей жизни. Так прими же её, и тогда свет Рождества воссияет в тебе!

Источник: Vatican News