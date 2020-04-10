Папа Франциск возглавил Мессу Воспоминания Тайной Вечери в почти пустом соборе Святого Петра

Тюрьма, центр приема беженцев, заведение для людей с особенностями. Именно такие места Папа Франциск посещал в предыдущие годы вечером Великого Четверга. Там он служил Святую Мессу Воспоминания Вечери Господней, открывавшую Великое Пасхальное Триденствие. Самым трогательным моментом этих богослужений был обряд умывания ног, который Преемник Святого Петра совершал над заключенными, мигрантами, инвалидами… Однако не менее трогательным было и богослужение в Великий Четверг 9 апреля 2020 г. в пустой базилике Святого Петра, ставшее своеобразным символом испытания, охватившего весь мир в связи с пандемией. Литургические обряды, совершаемые в этих обстоятельствах, не были столь пышными, как обычно, зато пробуждали очень глубокие переживания…



«Евхаристия, служение, помазание – это та реальность, которую мы переживаем сегодня, совершая литургию», – сказал Папа Франциск, приступая к проповеди, которую произнес экспромтом, без заранее подготовленного текста. Он отметил, что Господь Сам выразил пожелание навсегда оставаться с нами в Евхаристии, а мы, таким образом, становимся «Господними Кивотами» или «Дароносицами», имея Господа внутри себя, – Господа, провозгласившего, что если мы не будем вкушать Его Тела и пить Его Крови, то не войдем в Царствие Небесное.



Другим условием вступления в Царство Божие является служение. «Своим диалогом с Петром Господь дает понять: для того, чтобы войти в Небесное Царство, мы должны позволить Господу послужить нам, стать ‘Рабом рабов Божиих’. И это нелегко понять. Если я не позволю Господу стать моим слугой, омыть меня, поспособствовать моему росту, простить меня, то не войду в Его Царство», – добавил Папа.



Далее, принимая во внимание тот факт, что Месса освящения мира и елея, посвященная клирикам, утром Великого Четверга не состоялась и перенесена на неопределенный срок, Святейший Отец воспользовался моментом, чтобы засвидетельствовать свою близость всем священникам. «Мы помазаны Господом, помазаны для совершения Евхаристии, помазаны, чтобы служить», – констатировал Епископ Рима, попутно выразив надежду, что Святую Мессу освящения мира и елея удастся провести до Пятидесятницы, ибо в противном случае ее придется отложить на будущий год.



«Я не могу во время этой Святой Мессы не упомянуть о священниках: о тех священниках, которые без остатка посвящают всю свою жизнь Господу, священниках, которые подлинно являются служителями», – сказал Папа, отметив, что в Италии скончались более 60 священников, многие из которых геройски помогали пациентам больниц и госпиталей. В этой связи он также упомянул врачей и медперсонал, назвав их «святыми по-соседству».



Предстоятель Католической Церкви вспомнил о капелланах, несущих служение в тюрьмах, о миссионерах, отправляющихся в далекие края, чтобы там проповедовать Евангелие, где они нередко и умирают. Об «анонимных священниках», сельских приходских священниках, охватывающих своим служением маленькие горные села и знающих всех своих прихожан по имени. «Однажды, – поделился воспоминанием Папа, – один такой священник сообщил мне, что лично знает всех жителей каждого села. ‘Неужели?» – спросил я его. А он ответил: ‘Знаю даже клички собак’. Эти священники хорошо знают, как быть предельно близкими к народу Божию. Замечательные священники».



Папа упомянул и о священниках, ставших жертвами оговоров, о тех, кто порой не может выйти на улицу, не рискуя столкнуться с оскорблениями в свой адрес из-за дурных поступков некоторых их собратьев. Но они не сдаются и продолжают свое служение. Святейший Отец вспомнил притом и священников-грешников, которые «вместе с епископами и Папой-грешником не забывают просить прощения и прощать». Ведь, в конечном счете, «все мы являемся грешниками».



«Сегодня все вы, братья-священники, предстоите со мной у алтаря, все вы посвящены Богу, – продолжил Вселенский Первосвященник. – Скажу вам только одно: не будьте упрямыми как Петр. Позвольте умыть себе ноги. Господь – ваш слуга, Он близко, Он готов дать вам силы, готов омыть ваши ноги. И, таким образом, осознав необходимость быть омытыми, проявите еще большую готовность прощать. Великодушие готового прощать сердца и есть та мера, которой однажды измерят нас самих».



«Порой нам доводится оказаться во власти сомнений: тогда обратите свой взгляд на Христа. В Нем – прощение всем нам. Будьте бесстрашными. Дерзновенными в том, чтобы рискнуть просить о прощении, чтобы утешить. И если нет возможности тут же преподать сакраментальное отпущение грехов, то, по крайней мере, по-братски утешьте пришедшего в вам человека, приоткройте ему дверь, дайте ему шанс однажды вернуться», – сказал Папа Франциск в заключение, вознося благодарение Богу за дар священства.



По материалам Vatican News