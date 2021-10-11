Папа Франциск возглавил Мессу открытия Синода

Воскресным утром 10 октября Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу открытия трёхлетнего синодального пути, по которому Церковь будет идти с октября 2021 по октябрь 2023 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Перед началом Святой Мессы Предстоятель Вселенской Церкви приветствовал колумбийскую монахиню Глорию Сесилию Нарваес Аргори, которая была похищена в Мали в 2017 году и недавно освобождена благодаря совместным усилиям малийских и итальянских учреждений и властей. В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал воскресное евангельское чтение о встрече Христа с богатым человеком (Мк 10,17), которая имела место, «когда выходил Иисус в путь». Часто, отметил Папа, Евангелие представляет Иисуса, идущим рядом с человеком: Господь внимательно выслушивает всех приходящих к Нему. Поэтому Церковь, подражая Христу, призвана идти вместе с людьми где бы они ни находились, и её синодальный путь должны характеризовать три глагола: встречаться, слушать и распознавать. Иисус всегда доступен, готов помочь и ответить на важнейшие вопросы, Он никогда не избегает встреч и не раздражается, напротив – Он горячо желает участвовать в истории каждого человека: это и есть близость Иисуса, Который знает, что встреча с Ним изменяет жизнь людей. Евангелие изобилует встречами с Христом, которые возвышают и исцеляют Его собеседников. Начиная синодальный путь, отметил Папа, мы тоже призваны стать «мастерами искусства встречи», при этом условием открытой, «неформальной», смелой и радушной встречи с другими должна быть личная встреча с Христом в молитве и поклонении.

Вторым важным моментом, по словам Преемника Святого Петра, является слушание, без которого невозможна подлинная встреча. В евангельском отрывке Христос внимательно слушает вопрос собеседника, принимая во внимание его религиозное и экзистенциальное беспокойство, не предлагая стандартных, «ритуальных» ответов». Господь слушает сердцем, Он радушен и не осуждает, и поэтому Его спутник безбоязненно открывает перед Ним своё сердце. Идти синодальным путём, отметил Епископ Рима, значит следовать за Словом, сотворившим человека, и терпеливо, с любовью слушать друг друга – епископов, священников, монашествующих и мирян, избегая искусственных и поверхностных ответов. Святой Дух просит нас внимать тревогам и надеждам каждой Церкви, каждого народа и нации, а также прислушиваться к миру, к его вызовам и переменам.

В-третьих, необходимо уметь распознавать и принимать правильные решения. В воскресном евангельском фрагменте Иисус чувствует, что стоящий перед ним человек добр и религиозен, но одного соблюдения заповедей мало. Поэтому Господь помогает ему определиться, предлагая заглянуть внутрь себя, понять в свете Божьей любви, к чему на самом деле привязано его сердце, а затем освободить место для Бога. Это указание крайне важно и для нас, подчеркнул Папа, ведь Синод – это путь духовного распознавания, которое совершается в поклонении, молитве и внимании к Слову Господню. Именно Слово Божье направляет Синод так, чтобы он не превращался в церковный съезд, учебную конференцию или политический конгресс, а был событием благодати, процессом исцеления под водительством Святого Духа. В эти дни, подчеркнул Святейший Отец, Господь Иисус призывает нас избавиться от всякого обмирщения, закрытости, повторяющихся пастырских моделей и задаться вопросом о том, «что Бог хочет теперь сказать нам и в каком направлении Он хочет нас вести».

В заключение Папа Франциск пожелал всем счастливого совместного пути и призвал христиан быть паломниками, влюблёнными в Евангелие и открытыми для сюрпризов Святого Духа: ведь «когда мы ищем Господа, именно Он первым встречает нас со Своей любовью».