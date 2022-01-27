Папа Франциск во время общей аудиенции пошутил о своем самочувствии

Папа Франциск в минувшую среду в ходе традиционной общей аудиенции в Ватикане посетовал на боль в колене и сказал паломникам, что по этой причине не сможет лично поприветствовать всех желающих, пишет РИА Новости.

«Сегодня не смогу пройти среди вас, чтобы поприветствовать. У меня проблема с правой ногой – воспалилась коленная связка. Но я спущусь (со сцены), а вы подходите для приветствия. Это пройдет», — сказал понтифик, которому в декабре прошлого года исполнилось 85 лет.

При этом Папа Франциск пошутил по поводу своего недомогания. «Говорят, что это бывает только у стариков. Не знаю, почему это случилось со мной», — сказал он под аплодисменты присутствующих.

Фото — Vatican News