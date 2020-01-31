Папа Франциск: вероучение – не жёсткая система и не идеология

30 января Папа Франциск принял на частной аудиенции предстоятелей, официалов и членов Конгрегации вероучения по случаю ее пленарной ассамблеи. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа поблагодарил сотрудников Конгрегации за драгоценный труд по «продвижению и защите неприкосновенности католической доктрины о вере и нравственности». «Христианское вероучение, – подчеркнул Святейший Отец, – это не жесткая система, замкнутая в себе, но в то же время и не идеология, изменяющаяся с течением времени; это динамическая реальность, которая, оставаясь верной своему основанию, обновляется из поколения в поколения и сводится к единому лику, единому телу и единому имени: Иисусу Христу Воскресшему».

Почти всю свою речь Папа посвятил одному из важнейших аспектов работы Конгрегации доктрины веры, а именно рассуждению о ценности человеческой жизни. В современном общественно-культурном контексте человеческая жизнь нередко измеряется критерием эффективности и пользы, в результате чего некоторые жизни считаются «недостойными», не отвечая этому критерию. В действительности же общество заслуживает определения «цивилизованного» только в том случае, когда оно «образует антитела к культуре отбросов; когда признает неприкосновенную ценность человеческой жизни», – отметил Предстоятель Вселенской Церкви. Поэтому развитие темы ухода за больными на критических и терминальных стадиях их жизни является одной из важнейших задач вероучительной миссии Церкви, призванной написать «новую грамматику» заботы о страдающем человеке, в которой на первом месте стоит внимание к человеческим отношениям, – а не только к клиническим аспектам. Каждый больной должен рассматриваться в его уникальности и в целостности его личности. Этот подход порождает долг «никогда и никого не покидать при наличии неизлечимых болезней», который реализуется, в частности, в хосписах для паллиативного ухода за терминальными больными, подчеркнул Папа Франциск. В них люди могут получить квалифицированную медицинскую, психологическую и духовную помощь и с достоинством прожить заключительный этап своей земной жизни. «Я надеюсь, – сказал Папа, – что эти центры и далее будут местами, в которых добросовестно практикуют ʺтерапию достоинстваʺ, питая тем самым любовь и уважение к жизни».

В заключительной части своего обращения к сотрудникам Конгрегации вероучения Папа высоко оценил проделанный ими труд по пересмотру норм об особо тяжких преступлениях, которые относятся к исключительным полномочиям Конгрегации. Святейший Отец отметил также недавнюю публикацию документа Папской библейской комиссии на тему библейской антропологии. Святейший Отец подчеркнул, что новый документ «углубляет глобальный взгляд на Божественный замысел, который начинается сотворением мира и который найдет свое завершение в Христе, новом Человеке, Он же – «ключ, средоточие и цель всей человеческой истории» (GS 10).