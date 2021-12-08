Папа Франциск в торжество Непорочного Зачатия: Господь нуждается в нашем смирении, чтобы творить чудеса

8 декабря, в торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Папа Франциск возглавил молитву «Ангел Господень» на площади Святого Петра. В слове наставления, адресованном верным, Святейший Отец отметил, что Евангельское чтение дня дает нам возможность проникнуть в духе в дом Девы Марии в Назарете, где Она удостоилась видения Ангела. «У себя дома любой человек раскрывается полнее, чем где-либо еще, и именно в интимной домашней обстановке становятся осязаемыми детали, по которым мы можем судить о том, сколь прекрасным было сердце Марии».

Прежде всего, Понтифик напомнил, что Ангел поименовал Марию «полной благодати», что указывает на Ее непричастность любому злу, на Ее безгрешность и непорочность. Но в Евангелии сказано также, что Мария «пришла в смущение» от такого приветствия. «Когда кого-то громко приветствуют, расточают ему почести и похвалы, это может породить в чьем-то сердце гордость и самонадеянность. Не забудем, что Иисус отнюдь не одобрял тех, кто любит приветствия на площадях, кто падок на лесть и знаки внимания. Но Мария ни в малой степени не возгордилась, напротив, Она смутилась. Ее не коснулось самодовольное чувство – Она скорее была крайне удивлена. Пожалуй, Она ощущала Себя недостойной столь пышного приветствия. А почему? А потому, что искренне считала Себя ‘малой’, и именно эта Ее ‘малость’, это Ее смирение и привлекли к Ней Бога. (…) В стенах дома в Назарете нам открывается чудесное свойство сердца Марии: удостоившись высшей похвалы, Она смутилась, поскольку не соотносила услышанных слов с Собою. Мария не приписывала Себе каких-либо прерогатив, Она ни на что не претендовала, на числила за Собой никаких заслуг. Ей было чуждо самолюбование, самовозношение: в смирении Своем Она всё без исключения приписывала Богу и принимала от Него. Тем самым Она располагала высшей свободой – свободой от Себя Самой, будучи целиком и полностью открытой Богу и другим людям. Непорочная Мария не смотрела внутрь Себя. Вот оно, истинное смирение: смотреть не на себя, а на Бога и других людей».

Далее Святейший Отец обратил внимание на то обстоятельство, что «совершенство полной благодати Марии было возвещено не на главной площади Назарета, а в тишине Ее дома, в чём опять-таки следует видеть проявление великого смирения. (…) В том назаретском домишке билось величайшее из всех сотворенных сердец, и в этом заключается преподанный нам самый главный урок! Оказывается, Господь, чтобы творить чудеса, не требует от нас чрезвычайных усилий и исключительных способностей. Ему милее наше смирение, наш взгляд, устремленный не на нас самих, а на Него и на ближних. Сцена, разыгравшаяся в стенах маленького домишки, изменила ход истории. Бог и сегодня желает творить при нашем содействии нечто великое в обыденной обстановке: в семье, по месту работы, в тех местах, где мы часто бываем… Именно в такой скромной обстановке предпочитает действовать Божия благодать, отдавая ей приоритет перед великими событиям истории. Но я задаюсь вопросом: веруем ли мы в это? Или склонны думать, что святость – это утопия, что она может быть лишь уделом немногих избранных; или что святость – это лишь благочестивая выдумка, несовместимая с реальной жизнью?».

«Так попросим же Богородицу избавить нас от коварного заблуждения, будто Евангелие – это одно, а жизнь – совсем другое. Да возжет Она в нас горячее стремление к идеалу святости, которая не имеет ничего общего со святошеством и ‘образками’, зато умеет принимать и переживать происходящее со смирением и радостью, так, как это делала Мария: в свободе от себя самих; со взором, устремленным к Богу и ко всякому встреченному человеку. Не будем терять мужества: Господь вручает каждому из нас доброкачественное полотно, на котором нам предстоит изобразить святой узор своей повседневной жизни. Если же нахлынут сомнения в наших способностях, если мы опечалимся при виде своего ‘несоответствия’, позволим остановиться на нас милосердному взгляду Богородицы: ведь до сих пор никто из прибегавших к Ее заступничеству не оставался в одиночестве!» – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News