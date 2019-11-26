Папа Франциск в Токио: общение с пострадавшими от «тройной катастрофы», визит к императору, встреча с молодежью, Месса на стадионе, прием у премьер-министра…

Третий день Апостольского визита Папы Франциска в Японию (понедельник 25 ноября) начался с его встречи в токийском конгресс-центре «Белльсалль Хандзомон» с пострадавшими от природной и техногенной катастрофы в префектуре Фукусима. Катастрофа имела место восемь лет назад, 25 ноября 2011 г., а ее жертвами стало свыше 21-й тысячи человек.



В Японии эту катастрофу называют «тройной», поскольку регион Тохоку был разрушен землетрясением и вызванным им цунами, а к этому добавилась спровоцированная теми же бедствиями авария на атомной электростанции, которой был присвоен высший, 7-ой уровень по Международной шкале ядерных событий.



Папа попросил молиться за пострадавших и поблагодарил власти за оказываемую им помощь. «Эти усилия не могут сойти на нет со временем, по мере того, как проходит первоначальный шок, наоборот, мы должны продолжать их, поддерживая жертв», – сказал Святейший Отец и обратил внимание на необходимость построения общества, объединенного на основе солидарности, терпения, настойчивости и решимости в отстаивании гарантированного будущего нации. При этом проблемы, стоящие перед японским обществом, требуют интегрального подхода, а прежде всего – преодоления безразличия.



Преемник Святого Петра напомнил, что по мнению японских епископов все АЭС должны быть закрыты, и при этом отметил, что технологическая парадигма не может быть мерилом человеческого прогресса, и призвал к «иному видению, которое поможет с большим уважением оценить дар жизни». Никоим образом нельзя ограничиваться одними лишь эгоистическими решениями, но, не упуская из вида благо будущих поколений, необходимо выбрать «скромный и даже суровый образ жизни». Основанная на глубоком взаимном сочувствии взаимопомощь – это и есть та парадигма, в рамках которой все люди смогут обрести надежду и утолить свою тоску по стабильности и безопасности.

После встречи с жертвами «тройной катастрофы», Папа Франциск направился в императорский дворец. У входа в резиденцию Святейшего Отца приветствовал император Нарухито; вместе они прошли через двор к Залу аудиенций, где была сделана официальная фотография встречи, которая прошла в конфиденциальной обстановке.



Беседа между Папой Франциском и императором Нарухито началась в 11 часов по местному времени и продлилась ровно полчаса. Епископ Рима подарил японскому императору мозаичную картину «Вид на арку Тита», выполненную ватиканскими мастерскими и воссоздающую акварель римского художника Филиппо Анивитти (1876-1955).

В столичном Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии Вселенский Архипастырь пообщался с японской молодежью. Выслушав свидетельства трех молодых людей – японского католика Микки Кобаяши, буддиста Масака Кудо и католика-эмигранта из Филиппин Леонардо Кочуэллы, – он сформулировал свой ответ на затронутые ими проблемы.



Святейший Отец подчеркнул, что современная Япония весьма нуждается в формировании атмосферы братства, чуткости к ближним и уважения к различным точкам зрения. Говоря о проблеме насилия и буллинга в школе, он отметил, что страх непременно явится непримиримым врагом добра, любви и согласия, и призвал молодежь «посвящать свое время другим людям, слушать их, делиться с ними, понимать их». Но, «находя время для своей семьи и друзей, найдите его и для Бога, молитесь и размышляйте», – попросил молодых людей Папа.



Далее он заметил, что для прекращения безумной погони за конкурентоспособностью и продуктивностью, ради успешной борьбы с одиночеством (эта проблема весьма остро стоит в современной Японии), необходимо «признание факта, что самое главное – не то, что я имею или могу купить, но тот, с кем могу этим поделиться». Необходимо сосредоточиться на вопросе «для чего и для кого я живу?». «Человек живет для Бога, Который желает, чтобы мы также жили и для других людей», — сделал вывод Понтифик, а в заключение сказал: «Не затушевывайте и не заглушайте свои мечты, дайте им пространство и наберитесь отваги, чтобы раскрыть глаза на большие перспективы, увидеть, что может вас ожидать, если только вы осмелитесь строить свое будущее все вместе, а не порознь. Япония и мир нуждаются в вас, живых и щедрых, радостных и восторженных, способных построить дом для всех. Я молюсь, чтобы вы возрастали в духовной мудрости и проложили путь к истинному счастью уже в этой жизни».



Во второй половине дня 25 ноября Папа Франциск возглавил Святую Мессу на городском стадионе в Токио, в которой приняло участие более 50-ти тысяч человек.



В свой проповеди Предстоятель Вселенской Церкви отметил богатство и красоту символизма Нагорной проповеди Иисуса. По его словам, в Библии гора отождествляется с местом, где Бог являет Себя и позволяет Себя узнать. Однако достичь ее вершины невозможно посредством «волюнтаризма или карьеризма», но только благодаря «внимательному, терпеливому и нежному вслушиванию в слова Учителя посреди бесчисленных поворотов земного пути».



Понтифик признал, что в ходе земного странствия свобода детей Божиих может извратиться и поблекнуть по причине стяжательства, соперничества, чрезмерной сосредоточенности на эффективности и потреблении, ошибочной уверенности в том, что это и есть критерий, определяющий, кем мы являемся и чего стоим. В такого рода условиях, подчеркнул Папа, слова Иисуса звучат «подобно целебному бальзаму», призывая нас определять жизненные приоритеты с учетом поистине сущностных и глубоких вещей: «не заботьтесь о жизни вашей, что вам есть и что пить, ни о теле вашем, во что одеться» (Мф 6,25); «ищите прежде Царствия Божия и правды его его, а всё это приложится вам» (Мф 6,33).



В качестве христианского сообщества мы призваны защищать всякую жизнь и с мудростью и бесстрашием демонстрировать благодарный и отзывчивый образ жизни, принимая жизнь со всей ее уязвимостью и несовершенством, ибо именно так поступал Иисус, – сказал Папа Франциск в заключение.

По окончании Святой Мессы Римский Понтифик проследовал в резиденцию премьер-министра Японии, где имел личную встречу с главой правительства Синдзо Абэ, после чего состоялась его встреча с представителями властей и гражданского общества страны, а также с членами дипломатического корпуса.



Святейший Отец упомянул о долгой истории дружественных отношений, установившихся между Святым Престолом и Японией, и отметил, что приехал в страну, чтобы укрепить японских католиков в вере и милосердном усердии в деле служения нуждающимся, а также призвать мир к недопущению повторения на планете трагедии Хиросимы и Нагасаки.



Папа призвал власти страны к освоению «культуры встречи и диалога, необходимой для созидания более справедливого и братского мира», а выражая восхищение богатым культурным наследием Японии и красотой ее природы, напомнил о важности интегрального подхода к вопросу охраны планеты, одним из аспектов которого должна быть человеческая экология. «Обязательство в деле сбережения экологии человека подразумевает адекватный ответ на вызов всё углубляющейся пропасти между богатыми и бедными», — заметил Папа, указав также на необходимость более четкого осознания взаимной ответственности всех народов земли друг за друга. В конечном же счете, констатировал Предстоятель Католической Церкви, «уровень цивилизованности конкретной нации или народа измеряется не его экономической мощью, но вниманием, уделяемым нуждающимся, и способностью быть подлинными и плодотворными защитниками жизни».



«Теперь, когда мой визит в Японию приближается к концу, я еще раз хочу выразить свою благодарность за полученное приглашение, за искреннее гостеприимство, с которым вы меня сопровождали, и за великодушие всех, кто способствовал его успешному проведению», – сказал Святейший Отец в заключение.



Из правительственной резиденции Папа Франциск вернулся в Апостольскую нунциатуру, чем и завершился предпоследний день его 32-го Апостольского визита. Утром 26 ноября Папа посетит основанный отцами-иезуитами университет «София» в Токио, а примерно в 11.30 местного времени (5.30 московского), вылетит в Рим.



По материалам Vatican News