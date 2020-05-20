Папа Франциск в ходе катехезы на общей аудиенции 20 мая назвал молитву «вратами надежды»

Продолжая цикл катехез, посвященный молитве, Папа Франциск на общей аудиенции в среду 20 мая (она, как и все предыдущие, проходила по телетрансляции при физическом отсутствии верующих) предложил сосредоточить внимание на тайне творения и благодарения. Он заметил, что в самом начале Библии рефреном повторяются слова, подчеркивающие благость и красоту всего сущего: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1,31).

Красоты и тайна мироздания пробуждают в сердце человека спонтанный порыв к молитве. В псалме восьмом, в частности, говорится: «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?». Молящийся человек созерцает тайну жизни вокруг себя, видит звездное небо над самим собой и задается вопросом: так какой же замысел любви должен стоять за этим столь великим делом? Перед лицом бесконечности вселенной человек есть существо весьма уязвимое, но при этом – единственное, способное оценить, сколь прекрасен окружающий мир, – указал Папа Франциск и, продолжая свою мысль, подчеркнул: «Молитва человека тесно сопряжена с чувством восхищения. Величие человека ничтожно мало по сравнению с размерами Вселенной. Его самые большие достижения кажутся мелочью… Однако же человек не есть ничто. Через молитву становится осязаемым необычайно сильное чувство милосердия Создателя. Ничто не существует случайно: тайна Вселенной заключается в доброжелательном Взгляде, который каким-то образом пересекает с нашим взглядом. Псалом гласит, что мы едва ли меньше Самого Господа Бога, мы увенчаны славою и величием (ср. Пс 8,6). Отношения с Богом – это и есть величие человека; это его коронация. По природе, сами по себе, мы почти ничто, но по призванию – дети Великого Владыки!».

По словам Святейшего Отца, в ситуациях, когда жизненные трудности грозят отнять у нас дар молитвы, достаточно взглянуть на звездное небо, на закат, на красивый цветок. Одного этого хватит, чтобы в нашей душе промелькнула искра благодарности. Папа напомнил, что библейский текст о сотворении мира был написан, когда народ Израиля переживал не лучшие времена. Враждебное государство оккупировало его землю; многие израильтяне были депортированы в Месопотамию. У них больше не было ни Родины, ни храма, ни нормальной гражданской и религиозной жизни, ничего не было. «Тем не менее, отталкиваясь именно от великого повествования о сотворении мира, кто-то начал находить повод для благодарности, для прославления Бога за дар жизни. Молитва – это первая нотка надежды. По мере того, как ты молишься, возрастает твоя надежда. Я бы сказал, что молитва – это Врата Надежды. Надежда существует где-то там, но именно прибегая к молитве я открываю ей дверь», – отметил Понтифик и добавил: «Поэтому люди молитвы хранят фундаментальные истины; они – из тех людей, кто повторяет, в первую очередь самим себе, а потом и всем прочим, что жизнь, несмотря на все трудности и испытания, несмотря на тяжелые дни, исполнена благодати, которой нужно восхищаться, которую нужно всячески хранить и оберегать».

Люди, умеющие молится, знают, что надежда всегда больше отчаяния. «Они верят, что любовь сильнее смерти, и что любовь однажды точно восторжествует, хотя мы порой и не знаем, где и как. Лица людей, умеющих молиться, отражают сияние света, ибо даже в самые темные дни Солнце Правды не перестает их освещать. Молитва освещает тебя: освещает твою душу, освещает твое сердце и освещает твое лицо. Даже в самые темные времена, даже в самые скорбные периоды…», – обратил внимание своей аудитории Папа Франциск, а в заключение подчеркнул, что на самом деле все без исключения люди должны стать носителями радости. Жизнь – это дар Божий и она слишком коротка для того, чтобы проводить ее в скорби. Следует неустанно благодарить Бога за дар жизни, ведь самая прекрасная молитва может быть выражена только одним словом: «благодарю»…

По материалам Vatican News