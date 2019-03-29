Папа Франциск в Доме Св. Марфы: откроем свои сердца Богу пока есть время

Утром 28 марта Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы св. Мессу и в своей проповеди призвал верующих не закрывать сердце перед голосом Божьим, призывающим к обращению.

В Евангелии дня (Лк 11,14-23) Иисус говорит со всей ясностью: «Кто не со Мною, тот против Меня»: либо у тебя послушное сердце, либо ты утратил верность, подчеркнул Святейший Отец. Как и во времена Ветхого Завета, люди наших дней рискуют ожесточить сердца и пойти своими собственными путями, уводящими от Бога. Поэтому Церковь — особенно в период Святой Четыредесятницы — призывает людей к подлинному обращению: слушать голос Бога и не ожесточать своих сердец. В противном случае, отметил Папа, человек выбирает для себя в религии лишь то, что ему нравится; он «оставляет Господа в стороне под каким-либо предлогом, дискредитирует Бога, клевещет на Него и позорит Господа». К сожалению, так поступали и многие современники Иисуса: Христос пытался убедить их, но безрезультатно. Господь требует от учеников верности, с такой же просьбой Он обращается и к нам.

В конце проповеди Епископ Рима сказал: даже если «твоё сердце окаменело и ты много раз подводил Бога, чтобы не повиноваться Ему, у тебя всё ещё есть время»: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим, — говорит Господь, — ибо Я благ и милосерд, и Я забуду всё. Для Меня важно, чтобы ты пришёл ко Мне. Вот что по-настоящему важно, говорит Господь и забывает обо всём остальном. Это время милосердия, это время милости Господней: откроем же наши сердца, дабы Он пришёл к нам».

Источник: Vatican News