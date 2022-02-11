Папа Франциск в день Богоматери Лурдской: Дева Мария да поможет нам быть настоящей общиной

11 февраля Папа Франциск обратился с видеопосланием к аргентинским паломникам – участникам праздничного богослужения в святилище Пресвятой Девы Марии Лурдской в Буэнос-Айресе. Сообщает русская служба Vatican News.

Епископ Рима духовно присоединяется к своим землякам и отмечает, что они собрались у стоп Богоматери, дабы молиться о небесной помощи, чтобы «стать общиной, которая выходит навстречу каждому». Встреча, отмечает Святейший Отец, всегда радушна и взаимна, «это не милостыня», которую подают другим, но «совместный путь, противостояние одиночеству и изоляции, чтобы быть вместе с другими, с друзьями, с семьёй, с Народом Божьим, – всем вместе в молитве перед Богородицей». Именно поэтому верующие просят Матерь Христа помочь им стать настоящей общиной. Встреча, подчёркивает Преемник Святого Петра, – это всегда открытость другим, и её противоположностью является закрытость сердца: «О Пресвятая Матерь, помоги нам, чтобы наши сердца не закрывались, потому что эгоизм – это моль, которая точит сердце изнутри».

В заключение Папа Франциск заверяет аргентинских паломников в своих молитвах и преподаёт им апостольское благословение.