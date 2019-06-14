Папа Франциск в беседе с румынскими иезуитами: ныне путь униатства недопустим, но греко-католикам нужно помогать

13 июня было обнародовано содержание частной беседы, состоявшейся между Папой Франциском и общиной иезуитов во время апостольской поездки Святейшего Отца в Румынию. Во встрече принимали участие 22 члена Общества Иисусова, в том числе настоятель Европейско-средиземноморской иезуитской провинции отец Джанфранко Матараццо и ассистент генерального настоятеля Общества Иисусова для Южной Европы отец Хоакин Барреро. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Беседа, как обычно, проходила в форме вопросов и ответов. Первый вопрос, заданный иезуитами Папе, заключался в следующем: как вести себя в моменты испытаний, когда иезуиты подвергаются критике? «Нужно иметь терпение», — ответил Святейший Отец, констатировав, что «приходится нести на себе бремя разных ситуаций и жизненных обстоятельств». В моменты критики нужно проявлять кротость: «Сейчас не время убеждать или вступать в дискуссии», — пояснил Папа и посоветовал «не отвечать на нападки». Папа Франциск привел в пример отца Лоренцо Риччи, генерального настоятеля Общества Иисусова в 1758 году. В своих посланиях к собратьям он пишет, как иезуиты должны поступать в моменты испытаний: «Подражать Иисусу, Который молчал в ответ на обвинения».

Один из вопросов касался процесса признания несостоятельности брака. Иезуиты посетовали на трудности, которые испытывают епархиальные суды, и эти процессы становятся нескончаемыми. Папа Франциск отметил, что трудности этих процессов вызваны еще и тем, что не все рассматриваемые браки недействительны, например, они терпят крах из-за психологической незрелости. В канонических матримониальных процессах есть риск впасть в казуистику. «Когда начался Синод на тему семьи, — пояснил Папа, — некоторые заявили, что, дескать, Папа созвал Синод, чтобы разрешить разведенным причащаться, — и продолжают так говорить до сих пор. На самом деле Синод проделал путь в области супружеской нравственности, переходя от казуистики декадентской схоластики к подлинно томистской морали. Тот пункт, в котором Amoris Laetitia говорит об интеграции разведенных, открывая гипотетическую возможность приобщения к Таинствам, был разработан согласно наиболее классической, ортодоксальной морали святого Фомы, а не в соответствии с декадентской казуистикой ʺможно или нельзяʺ».

Румынские иезуиты спросили Папу о роли греко-католической общины, которая, судя по всему, себя исчерпала, — тем не менее в ходе своей поездки в Румынию Папа беатифицировал семерых греко-католических епископов. Святейший Отец убежден, что Церковь дышит двумя легкими, и «восточное легкое может быть как православным, так и католическим». «Существует определенная культура и пастырская жизнь, которую следует сохранять и оберегать, однако сегодня путь униатства неприемлем. Более того, я бы сказал, что сегодня он недопустим. Однако в сегодняшнем дне нужно уважать сложившуюся ситуацию и помогать греко-католическим епископам работать с верующими».