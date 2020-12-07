Папа Франциск утвердил новый устав Управления финансовой информации Ватикана

Папа Франциск утвердил новый устав Управления финансовой информации (AIF), которое с 5 декабря 2020 года называется Управлением по надзору и финансовой информации (ASIF – Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria).

По сообщению Зала печати Ватикана, такое решение было принято в рамках общей реформы Папы Франциска в отношении Святейшего Престола и Ватикана, направленной на большую прозрачность и усиление контроля в финансово-экономической сфере.

Основная цель нововведения – привести устав в соответствие с задачами, фактически возложенными на Управление, в которые входят прежде всего финансовая разведка, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также надзор над деятельностью Института религиозных дел (IOR).

Кроме того, новый устав вводит некоторые существенные изменения организационного характера. Среди основных новшеств – иное распределение ролей между председателем Управления и подчинённым ему руководством: будет усилен стратегический аспект деятельности президента, призванной усилить эффективность и оперативность работы глав отделов. В Управление по надзору и финансовой информации войдёт также новое подразделение, которое займётся нормативно-правовыми вопросами.



Источник: Vatican News