Папа Франциск учредил Фонд католических больниц

6 октября Папа Франциск издал хирограф, которым учреждает Фонд католического здравоохранения: новая организация будет оказывать экономическую поддержку церковным санитарным структурам, в согласии с харизмой их основателей. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Решение Святейшего Отца стало ответом на кризис, поразивший различные медицинские учреждения, находящиеся в ведении монашеских конгрегаций, которые нередко оказываются не в состоянии содержать свои клиники и выставляют их на продажу.

Новообразованный ватиканский фонд, пишет Епископ Рима, является структурой, связанной со Святейшим Престолом, и будет действовать под его суверенной властью. Фондом будет руководить и обеспечивать всем необходимым Управление имуществом Апостольского Престола. В своём хирографе Папа утверждает Устав фонда, который будет возглавлять монсеньор Нунцио Галантино, президент Управления имуществом Апостольского Престола (APSA).

Уставной целью фонда будет поддержка и возобновление работ церковных санитарных структур, принадлежащих к каноническим учреждениям или управляемых ими, а его финансовые ресурсы будут основаны на взносах частных благотворителей, государственных и частных учреждений. Фонд сможет осуществлять любые виды деятельности, разрешённой законодательством страны, в которой функционируют эти медицинские учреждения (объекты его деятельности). В цели фонда входит также соблюдение социальной доктрины Церкви в работе больниц и обеспечение их экономической устойчивости. Таким образом католические медучреждения, которые по разным причинам испытывают финансовые трудности, смогут избежать тяжёлых решений, которые часто обусловлены срочностью.



На фото — верующие под окнами больницы им. А. Джемелли, в которой был прооперирован Папа Франциск (11 июля 2021 г.)