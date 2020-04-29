Папа Франциск учредил Фонд Иоанна Павла I

Во вторник 28 апреля в Ватикане было объявлено, что Папа Франциск, в ответ на многочисленные просьбы, учредил Ватиканский Фонд Иоанна Павла I, задачей которого – изучение личности, мысли и творческого наследия Альбино Лучани – Папы Иоанна Павла I, – понтификат коего длился с 26 августа по 28 сентября 1978 года, будучи одним из наиболее кратких в истории Церкви. Новообразованную структуру возглавит госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Фонд будет заниматься защитой и сохранением культурного и религиозного наследия, оставленного Папой Иоанном Павел I, организовывать симпозиумы, семинары и другие встречи, учреждать премии и стипендии. Кроме того, он будет осуществлять издательскую деятельность, распространяя как результаты собственных исследований, так и произведения специалистов по данной теме. Он также должен стать ориентиром для всех заинтересованных лиц и организаций. В осуществлении своей деятельности Фонд будет пользоваться поддержкой Научного комитета, в который войдут шесть членов, причем их количество может быть увеличено при необходимости проведения специальных мероприятий и осуществления исследовательских проектов.

В статье для ватиканских медиа кардинал Паролин подчеркнул, что Папа Иоанн Павел I остается важным ориентиром в истории Церкви. «История Альбино Лучани, – пишет он, – это история пастыря, близкого к людям, сосредоточенного на существенном содержании веры, отличавшегося необычайной социальной чувствительностью». «Это был епископ, переживший опыт Второго Ватиканского Собора, и он активно внедрял его: в течение своего короткого понтификата вел Церковь указанными этим Собором путями, такими как возвращение к истокам Евангелия и обновленное миссионерство, епископская коллегиальность, стремление к идеалу ‘бедной Церкви’, восстановление христианского единства, межрелигиозный диалог, диалог с современностью и международный диалог ради справедливости и мира во всём мире», – отметил кардинал Пьетро Паролин.

По материалам Vatican News