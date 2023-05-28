Папа Франциск: Святой Дух всегда приносит мир

Утром 28 мая Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу праздника Пятидесятницы, в которой приняли участие более пяти тысяч верующих. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял о разнообразии даров Святого Духа, которые всегда ведут к гармонии. Мы взаимосвязаны, однако нас пытаются разделить разногласия, безразличие и одиночество. Сегодня в мире очень много разделений, войн и конфликтов: «Кажется невероятным зло, на которое способен человек!», – подчеркнул Епископ Рима, отметив, что Святой Дух ведёт к единству, в то время как лукавый жаждет несправедливости, вражды, противостояний, клеветы.

«Перед лицом злобного раздора наши усилия по созиданию гармонии оказываются недостаточными. Поэтому Господь – на вершине Пасхи, в кульминационный момент спасения – изливает на сотворённый мир Свой благой Святой Дух, противостоящий духу разделения, ибо Он есть гармония, Дух единства, приносящий мир. Давайте ежедневно призывать его на нашу землю!».

По словам Папы Франциска, гармония не является синонимом единообразия: Божья гармония ценит и усиливает индивидуальную харизму каждого верующего. Деяние Святого Духа начинается с изобильных даров, как это произошло в день Пятидесятницы; подобным образом деятельность Церкви должна начинаться «не с утверждения точного и чётко сформулированного плана, а с переживания единой Божьей любви. Именно так Святой Дух создаёт гармонию: Он приглашает испытать изумление от Его любви и даров, присутствующих в других».

В этом контексте Епископ Рима упомянул о синодальном пути, который должен оживляться дыханием Святого Духа: необходимо всегда спрашивать и внимательно слушать Святого Духа, ставя Его «в начало и сердце работы».

Папа Франциск подчеркнул, что Своим животворящим Духом Господь возрождает надежду и гармонию в Церкви. Без Святого Духа Церковь бездействует, вера становится холодной доктриной, нравственность – просто обязанностью, а пастырское служение – только работой.

В конце проповеди Папа призвал верующих ежедневно молиться о дарах Святого Духа, исцеляющего и «приводящего к гармонии сердца, истерзанные злом, измождённые ранами, сокрушенные виной».

«Давайте не будем тратить время на критику других, не будем гневаться на самих себя, но призовём Святого Духа!»