Папа Франциск строить дом братства из «отвергнутых камней»

В полдень 4 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов итальянского фонда «Дом духовности и искусства». Благотворительный фонд занимается на международном уровне продвижением творческих проектов среди заключённых, мигрантов, молодёжи, инвалидов, матерей-одиночек и жителей экзистенциальных окраин. Сообщает русская служба Vatican News.

В своей речи Святейший Отец тепло приветствовал всех, кто причастен к работе фонда в Италии и за рубежом, в частности, в Испании, Бразилии и Аргентине: «Я благодарю всех вас, потому что вы – семя надежды. При поддержке фонда ‘Дом духовности и искусства’ вы подаёте сигналы, противостоящие культуре отбросов, которая, к сожалению, широко распространена. Из ‘отвергнутых камней’ вы пытаетесь строить дом, в котором царит атмосфера социальной дружбы и братства. Далеко не всё удаётся легко: как известно, не всё усыпано розами! У каждого есть недостатки, ошибки и грехи. Однако Божье милосердие несоизмеримо больше, и если мы принимаем друг друга как братьев и сестёр, Господь прощает нас и помогает идти дальше».



В заключение Епископ Рима призвал гостей продолжать начатый путь и преподал апостольское благословение, вверив их небесной защите Пресвятой Богородицы и святого Иосифа: «Пусть среди вас и в ваших мастерских всегда обитает дух назаретского дома!».