Папа Франциск стал почётным гражданином Асти

Утром 20 ноября, после субботних встреч с родственниками и посещения дома престарелых, Папа Франциск встретился в епархиальной курии Асти с городским мэром, президентом области Пьемонт и представителями местных гражданских и церковных властей, сообщает русская служба Vatican News.

Мэр Маурицио Расеро присвоил Святейшему Отцу почётное гражданство Асти «за его твердую приверженность делу мира во всём мире, за ежедневные послания солидарности и братства против любых форм дискриминации». Эти ценности также закреплёны в городском уставе Асти.

Ещё одной причиной высокого звания Папы Франциска, по словам мэра, стали его прочные связи с Асти и Пьемонтом, о чём свидетельствуют постоянные контакты Святейшего Отца с семьёй и местными учреждениями. На встрече в курии эта родственная связь была символически представлена мешочком земли из деревни Брикко Марморито, где до 1929 года проживала семья Бергольо.

Получая почётное гражданство, Епископ Рима выразил глубокую признательность и заявил, что он всегда чувствовал себя уроженцем Асти, даже когда жил в Аргентине: его бабушка и дедушка часто рассказывали об исторической родине, и он непрестанно хранил Асти в своём сердце.