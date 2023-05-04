Папа Франциск собирается посетить Аргентину в 2024 году

Папа Римский заявил, что хотел бы посетить Аргентину в 2024 году, поскольку не был на родине все 10 лет своего понтификата, дабы не влиять на политику страны, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

«Я хочу поехать в страну в следующем году, – заявил Папа в интервью аргентинскому журналисту Хоакину Моралесу Соле во время недавней частной аудиенции в Ватикане, после чего эти его слова появились в репортаже аргентинской ежедневной газета La Nacion. С момента своего избрания на Папский престол в 2013 году, Франциск ни разу не побывал на родине в Аргентине.

В интервью La Nacion он объяснил, что поездка в Аргентину была запланирована на 2017 год, однако ее пришлось отложить из-за выборов. Папы Римские по сложившейся традиции не посещают страны в годы выборов и других ответственных моментов в истории, дабы не создавать впечатления о попытках как-то влиять на подобные политические события. «Другими словами, предварительно ничто не мешало поездке, она была запланирована, – отметил понтифик. – Позже, однако, в планы вмешались разные непредвиденные обстоятельства и сложности; так, случился перерыв на два года из-за пандемии, за ним последовали неотложные поездки даже в такие места, которые не всем понятны со стороны, и даже возникал вопрос «зачем он туда отправился», а просто нельзя было не поехать. Вот так и сложилось, что Аргентина все еще ждет. Я хочу приехать, я надеюсь приехать».

В беседе с Моралесом Солой впервые прозвучало заявление Папы Римского о возможной дате поездки в Аргентину. По словам журналиста, Папа Франциск также сообщил, что попросил архиепископа Георга Генсвайна, личного секретаря покойного Папы Бенедикта XVI, освободить его апартаменты в Ватикане через несколько месяцев. Папа пояснил, что предоставил немецкому архиепископу выбор остаться в Италии либо вернуться на родину в Германию, отметив при этом, что другие личные секретари пап обычно возвращались в свои родные страны – к примеру, личный секретарь святого Иоанна Павла II Станислав Дзивиш.

Папа Франциск также признался, что «все еще тоскует» по Бенедикту XVI, который всегда давал ему «хорошие советы и постоянно помогал» при их частых встречах.

После выступления 16 апреля Папа Римский также выказался в защиту в защиту своего предшественника Иоанна Павла II, назвав обвинения против него «оскорбительными и необоснованными умозаключениями». «Иоанн Павел II был святым при жизни, а теперь еще и официально признан таковым после своей смерти, – указал понтифик. – Никто не может сомневаться в доброте и святости Папы Войтылы».