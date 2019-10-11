Папа Франциск скорбит в связи со смертью бразильского кардинала

Папа Франциск молится об упокоении души кардинала Серафима Фернандеса ди Араужу, архиепископа на покое Белу-Оризонти (Бразилия). Иерарх завершил свой земной путь 8 октября с.г. в возрасте 95-ти лет. В телеграмме соболезнования на имя председателя Конференции епископов Бразилии Вальмора ди Оливейры Азеведо Папа заверил в своих молитвах родных и близких покойного и всех верных страны. Препоручая Божьему Милосердию «дорогого кардинала», Франциск напомнил о его усердном служении католической общине, а также об его «миссионерской страсти», с которой тот «способствовал приумножению в сердцах верующих любви к Иисусу Христу и Его Церкви».

Кардинал Серафим Фернандес ди Араужу родился в 1924 г. в Бразилии, священническое рукоположение получил в 1949 г. в Риме. Защитив докторские диссертации по теологии и каноническому праву в Папском Григорианском университете, вернулся на родину, где занимался пастырской и преподавательской работой. В 1959 г. был

хиротонисан во епископы и исполнял служение викарного епископа в архиепархии Белу-Оризонти, будучи с 1960 по 1981 г. ректором Католического университета в Минас-Новас, а в 1986 г. стал Ординарием архиепархии. 21 февраля 1998 г. был возведен в кардинальское достоинство.

После смерти кардинала ди Араужу Коллегия кардиналов включает 224 иерарха, из которых 127 имеют право голоса в случае выборов нового Понтифика.

По материалам Vatican News