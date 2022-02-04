Папа Франциск – секулярным институтам: являйте собой мир в Церкви

2 февраля Папа Франциск направил послание президенту Всемирной конференции секулярных институтов Йоланте Шпиляревич, в котором напомнил о 75-летии апостольской конституции Provida Mater Ecclesia, учредившей эту новую форму богопосвящённой жизни мирян. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напоминает, что своим документом Provida Mater Ecclesia его предшественник Пий XII «признал форму свидетельства, которая – особенно с первых десятилетий прошлого века – распространялась среди особо преданных католиков-мирян». Годом позже, 12 марта 1948 года, в motu proprio Primo feliciter, тот же Папа Римский добавил важный интерпретационный ключ: специфика харизмы секулярных институтов исходит из их секулярного характера, определяемого как «причина существования» самих институтов (Primo feliciter, 5). Святейший Отец подчёркивает: «Вы – одна из самых древних харизм, и Церковь всегда будет нуждаться в вас». Однако посвящённую жизнь в миру не следует путать с монашеской жизнью, потому что первой и наиболее радикальной формой посвящённой жизни и её источником является Крещение. С другой стороны, обеты, приносимые членами институтов, являются печатью их обязательства ради Царства Божьего: «Именно эта безраздельная преданность Царству позволяет раскрыть изначальное призвание мира, его служение на пути освящения». Специфика харизмы этих объединений мирян призывает их быть радикальными и в то же время свободными и креативными, чтобы получить от Святого Духа наиболее подходящий путь для христианского свидетельства. «Будучи институтами, никогда не институционализируйте себя!», – призывает Папа: «Ваша отличительная черта – секулярность – указывает на конкретный евангельский способ присутствия в Церкви и в мире: в качестве семени, закваски».

Епископ Рима призывает членов секулярных институтов углубить смысл и форму их присутствия в миру, заново раскрывая красоту богопосвящённой жизни и желание участвовать в преображении реальности: «Необходимо сделать новый шаг. Изначально вы решили ‘выйти из ризницы’, чтобы нести Иисуса в мир. Сегодня этот исход должен приводить к стремлению сделать мир – но не обмирщение! – присутствующим в Церкви. <…> Ранее вы пережили множество перемен, но ваш опыт ещё недостаточно обогатил Церковь. Пророческое движение, которое сегодня вам бросает вызов, – это следующий шаг после вашего рождения: это не означает возвращение в ризницу, но призвание быть ‘принимающими антеннами, которые передают сообщения’».

Папа Франциск ссылается на свою энциклику Fratelli tutti, напоминая, что социальная и экологическая деградация современного мира является также следствием неадекватного образа духовной жизни. Преемник Святого Петра подчёркивает, что «противоядием» этому являются секулярные институты: «Богопосвящённая секулярность является пророческим знаком, призывающим нас открывать любовь Небесного Отца, скорее, собственной жизнью, чем словами, и ежедневно являть её на дорогах мира. Сегодня – время не столько для назидательных и убеждающих речей, сколько для свидетельства, потому что людей разделяет апология, а привлекает красота жизни. Будьте же привлекательными свидетелями!»

Завершая свое послание к членам секулярных институтов Папа Франциск подчёркивает: «Богопосвящённая жизнь в миру призвана олицетворять евангельские образы закваски и соли. Будьте же закваской истины, добра и красоты, взращивая единство с братьями и сёстрами вокруг вас, ибо только братством можно победить вирус индивидуализма. Будьте солью, придающей вкус, потому что без вкуса, желания и изумления жизнь остаётся безвкусной, а инициативы – бесплодными».