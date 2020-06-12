Папа Франциск расширяет присутствие женщин в Ватикане

Папа Франциск продолжает осуществлять политику расширения присутствия женщин на руководящих должностях при Святом Престоле и в Ватикане. 12 июня 2020 г. он сделал очередной шаг на этом пути. Он назначил Антонеллу Шароне Алибранди членом Совета правления Бюро финансовой информации, а Рафаэллу Винченцо руководителем отдела в Апостольской библиотеке. Первая является профессором Католического университета Пресвятого Сердца Иисуса в Милане и известным экспертом в банковском праве и законодательстве о финансовых рынках. Вторая давно работает в Ватиканской библиотеке на посту секретаря.

Напомним, что Бюро финансовой информации Святого Престола и Государства Ватикан занимается финансовой разведкой с целью предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансовым терроризмом. Эту структуру учредил Бенедикт XVI в 2010 г.

Ватиканская Апостольская библиотека была основана в XV веке Папой Николаем V. В ее задачи входят: сохранение и охрана культурных ценностей; пополнение коллекции манускриптами, книгами и предметами; исследовательская работа и научные публикации; сотрудничество с учеными всего мира.

Папа Франциск неоднократно призывал предоставить женщине достойное место в Церкви и в обществе. Особое значение имеет речь Понтифика на пленарном заседании Папского Совета по культуре в феврале 2015 г. на тему «Женские культуры: равенство и различие». По мнению Предстоятеля Вселенской Церкви, настало время, чтобы женщины «почувствовали себя не гостями, а полноправными участницами общественной и церковной жизни», что является «неотложным вызовом». Существует необходимость, считает Епископ Рима, способствовать их «более широкому и заметному присутствию в сообществах» и более активному вовлечению в пастырское служение.

По материалам Vatican News