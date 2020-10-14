Папа Франциск: псалмы – опыт диалога с Богом. Общая аудиенция 14 октября

Папа Франциск: псалмы – опыт диалога с Богом. Общая аудиенция 14 октября

Октябрь 14, 2020

На общей аудиенции в Зале Павла VI Святейший Отец размышлял о Псалтири, «книге, состоящей из одних молитв», назвав её «отечеством, школой и домом» множества молящихся. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Псалтирь входит в число Книг премудрости, поскольку содержит в себе «науку молиться», постигаемую через опыт диалога с Богом, пояснил Папа, продолжая цикл катехизических наставлений: «В Псалмах мы находим все человеческие чувства – радость, скорбь, сомнения, надежду, горечь; они делают нашу жизнь ярче». Епископ Рима процитировал Катехизис Католической Церкви, в котором говорится, что каждый Псалом «настолько прост, что им могут молиться в истине люди всех сословий и во все времена» (ККЦ, 2588). Читая и перечитывая Псалмы, отметил Папа, «мы учимся языку молитвы, ибо Небесный Отец Духом Своим внушал их сердцу царя Давида и других молящихся». Всевышний хотел научить каждого человека «восхвалять, благодарить, молить, призывать Его в радости и скорби, как рассказывать о чудесах Его деяний и Закона». Таким образом, Псалмы – это слово Бога, которое мы, люди, используем для общения с Ним.

«Чтобы молиться Псалмами, достаточно быть теми, кто мы есть на самом деле. Это важно: чтобы хорошо молиться, мы должны оставаться самими собой, не стараясь казаться лучше, не приукрашивая свою душу для молитвы: ‘Господи, я именно такой’. Нужно предстать перед Господом, как есть, со всеми нашими добрыми и скверными делами, о которых никто может не знать, но мы сами знаем».

В Псалмах слышатся голоса реальных молящихся, жизнь которых полна проблем, трудов, неуверенности, продолжил Папа. Псалмопевец не оспаривает это страдание: он знает, что боль является частью жизни, поэтому в Псалмах страдание преобразуется в вопросы. Однако один из этого множества вопросов звучит как непрекращающийся крик: «Доколе, Господи, я должен это терпеть? Услышь меня, Господи!». Сколько же раз мы взывали именно так, подчеркнул . Верующий знает, что есть смысл взывать к Богу.

«Это важно. Когда мы идём молиться, мы делаем это потому, что знаем о своей драгоценности в очах Бога, и поэтому становимся на молитву. Даже если мы не задумываемся об этом, но это в нас, пусть и бессознательно».

Читающий Псалмы просит Бога вмешаться туда, где все человеческие усилия бесполезны, и горячая – это уже начало спасения, сказал далее Папа Франциск:

«В этом мире страдает каждый, независимо от того, верует ли он в Бога или отвергает Его. Но в Псалтири боль становится криком о помощи человека, надеющегося на то, что его услышат. Это крик наполнен смыслом и имеет цель. Кроме того, страдание, которое мы испытываем, не может быть всего лишь отдельным случаем некоего общего закона: это всегда ‘мои’ слезы, которые до меня никто никогда не проливал».

Папа Франциск сообщил, что перед началом общей аудиенции он встретился с родителями итальянского священника Роберто Мальджезини, убитого месяц назад, 15 сентября. Комментируя встречу, Епископ Рима сказал:

«Слезы этих родителей – это их слезы, и каждый из них знает, как сильно он страдал, видя сына, отдавшего жизнь в служении бедным. Желая кого-то утешить, мы не находим слов. Почему? Потому что мы не можем добраться до его боли, потому что его боль и его слезы принадлежат ему. То же самое с нами: моя боль – это моя боль, слезы – это мои слезы, и с этими слезами, с этой болью я обращаюсь к Господу».

Перед Богом мы не чужие и не безликая масса: мы – лица и сердца, которые Он знает по имени, сказал далее Папа. Верующий осознаёт, что дверь Бога всегда открыта и что спасение – именно в Господе. Те, кто молятся, не обманывают себя: они знают, что проблемы жизни не всегда решаются, но их молитвы обязательно будут услышаны, и тогда всё станет более сносным, подчеркнул Святейший Отец:

«Наши крики не остаются здесь: они восходят к Тому, Кто имеет сердце Отца, и Кто плачет о каждом страдающем и умирающем сыне и дочери. В трудные минуты я испытываю великое утешение, думая о плачущем Иисусе. О том, что Иисус плачет обо мне».

Завершая общую аудиенцию, Папа вновь напомнил о важности соблюдения санитарных норм, предусмотренных властями, чтобы избежать распространения коронавируса:

«Я бы хотел спуститься и подойти к вам поближе, поприветствовать вас, как я обычно делаю, но с новыми предписаниями лучше держать дистанцию. ‹…› Если мы все, как послушные граждане, будем исполнять предписания власти, это поможет прекращению пандемии».

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