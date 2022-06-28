Папа Франциск провел дистанционное заседание Совета кардиналов

Совет кардиналов провел онлайн-заседание 21 июня 2022 года в присутствии Папы Франциска, который присоединился к ним из Каса-Санта-Марта, передает Седмица со ссылкой на заявление пресс-службы Святейшего Престола.

На виртуальной встрече присутствовали кардиналы Оскар А. Родригес Марадиага, Рейнхард Маркс, Шон Патрик О’Мэлли, Освальд Грасиас и Фридолин Амбонго Бесунгу; в то время как кардиналы Пьетро Паролин и Джузеппе Бертелло присоединились к ним из Ватикана.

В ходе встречи кардиналы высказали свои соображения по поводу новой Апостольской конституции «Paedicate Evangelium». Также Совет сосредоточил внимание на некоторых организационных и тематических аспектах следующей встречи всех кардиналов, запланированной на 29–30 августа 2022 года.

В пресс-службе Ватикана сообщили, что заседание закончилось незадолго до 17:00, и в заседаниях Совета был объявлен перерыв до сентября.